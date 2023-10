Morre Augusto Medeiros, diretor do Sistema Liberal de Rádios

Diretor do Sistema Liberal de Rádios, Augusto Medeiros, de 59 anos, faleceu, na madrugada desta terça-feira (17), em Belém. Ele estava internado em um hospital particular e teve complicações decorrentes de uma cirurgia no coração.

Além do Sistema de Rádios Liberal, ele também já havia passado pela Jovem Pan. Augusto Medeiros deixa quatro filhos. O local do velório do corpo de Augusto ainda não foi divulgado.