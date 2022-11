Com impresso consolidado, O Liberal começa expansão com a Rádio Liberal

Depois de sete anos à frente do Jornal O Liberal, Romulo Maiorana decide apostar na expansão da empresa e entra nas ondas do novo veículo de comunicação daquela época, o rádio. Com o impresso consolidado tanto na atmosfera que se configura entre o ambiente de mercado e os leitores, em 1973 é iniciado o processo de crescimento da marca para status de um grupo de comunicação, com a implementação da Liberal FM. Atualmente, a rádio é uma das líderes de audiência, cobre 75 municípios paraenses e pode ser acompanhada fora do Brasil via internet.

No início, a programação contava com a difusão de músicas do gênero pop rock e diversas ações promocionais, shows e gincanas. Já no começo da década de 90, os programas passaram a tocar canções mais populares e regionais, como brega, pagode e sertanejo, segundo o diretor do Sistema Liberal de Rádios, Augusto Medeiros.

VEJA MAIS

“Nos tornamos uma rádio popular e passamos, em pouco tempo, ao primeiro lugar no Ibope, sempre com muitos prêmios para nossos ouvintes. Esse modelo de programação nós mantemos até hoje, com um diferencial, para atender ouvintes de todas as classes sociais: tocamos sucessos de todos os estilos musicais, inclusive internacionais”, detalha Augusto.

A partir de 2020, a radio consolidou o processo de modernização e investiu em equipamentos para se adequar à era digital. “Fomos para os aplicativos, integramos o jornalismo do portal www.oliberal.com à Radio Liberal FM, e nosso ouvinte ganhou, na nossa programação, o que faltava, jornalismo de qualidade e conteúdos diversos”, declarou.

O coordenador de programação da Rádio, Edmilson Mota, afirma que o objetivo é estar com a Rádio Liberal FM em multiplataformas já no início de 2023, com um conteúdo que agrade ao ouvinte. “Em dezembro começamos nossa operação em Cametá, com a Rádio Liberal FM Cametá e programação local pela manhã. Temos como meta também ampliar a nossa programação por todo estado. Com a entrada de Cametá, passamos a ter Liberal FM em Belém, Soure e Castanhal”, pontuou.

Curiosidades

A Rádio Liberal FM entrou no ar em 6 de outubro de 1960 como Rádio Difusora, na época propriedade do então governador do Pará, o general Moura Carvalho. Em 1970, foi vendida ao empresário e jornalista Rômulo Maiorana, passando a fazer parte do Grupo Liberal e mudando de nome para Rádio Liberal.

As primeiras músicas que tocaram na rádio foram os hits “Physical”, de Olivia Newton-John; Banho de Espuma, de Rita Lee; Fera Ferida, de Roberto Carlos; Tropicana, de Alceu Valença, entre vários outros que tocaram no primeiro estúdio da emissora, na época localizado na avenida Nazaré.

Até os dias atuais, as promoções continuam sendo uma marca registrada de interação entre os ouvintes e os radiojornalistas e locutores. Entre os que mais marcaram os 40 anos de história da Rádio Liberal está a promoção de casamento “Amor da minha vida”, na qual os participantes ganhavam a festa completa, com direito a vestido de noiva e traje do noivo, além da recepção para convidados.