moradores se revoltam com fechamento de rua no bairro do curió-utinga, em belém

Na madrugada desta segunda-feira (20), o acesso por dentro do Condomínio Jardim Itororó, no bairro Curió-Utinga, em Belém, foi fechado com tapumes. Revoltados, os moradores que sempre usaram esse caminho derrubaram os tapumes. Eles foram informados que o condomínio teria uma liminar judicial autorizando o fechamento daquele acesso.

Mas os moradores garantem que essa informação não procede. O vereador Rodrigo Moraes conversou com os moradores. Ele disse que há uma ação na Justiça movida pelo condomínio e que a prefeitura atua nessa questão, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb). Mas garantiu aos moradores que o condomínio não pode fechar o acesso dos moradores.

O acesso foi fechado na rua K 4, mas também afetou os moradores das passagens Fé em Deus e Nova União. Aquele caminho dá acesso à estrada da Ceasa. A professora Priscila Magno, 46 anos, mora naquela área, no conjunto Paraíso Verde. Ela contou que os tapumes foram colocados às 4 horas da madrugada. “Acordamos no susto, com batidas, uma barulheira. Acordamos com eles (condomínio) colocando os tapumes e fechando a rua toda”, disse. “Começamos a indagar sobre o que estava acontecendo e não tivemos informação nenhuma. Os moradores se reuniram e derrubaram os tapumes”, contou. “Enquanto a gente estava derrubando, eles chamaram a polícia dizendo que a gente queria invadir as casas do condomínio, o que não é verdade”, afirmou Priscila.

A professora contou que esse é o único acesso que os moradores têm para entrar e sair daquela área. “Pela (avenida) João Paulo (II), o caminho é estreito, um metro de largura. Não passa direito nem pedestre”, contou.

Moradores ficaram revoltados com o fechamento da rua e retiraram os tapumes que haviam sido colocados durante a madrugada (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Depois da derrubada dos tapumes, os moradores começaram a buscar informações sobre a suposta existência de uma liminar. “Descobrimos que não tem essa liminar, o que ficamos sabemos por meio de um advogado do gabinete do vereador Rodrigo Moraes”, contou. “Esse condomínio sempre foi aberto e, do nada, chegaram e fecharam sem nos informar nada. Se tivesse liminar, não iam fazer isso na surdina”, completou. “No momento da derrubada, uma senhora passou mal, teve um princípio de AVC, e foi levada por aqui para atendimento. E, se tivesse fechado, como ia passar o carro?. A gente precisa realmente dessa via de acesso, que é o único acesso para a estrada da Ceasa. Muitos trabalham na Ceasa”, afirmou. Essa passagem já existe há mais de 30 anos.

O vereador Rodrigo Moraes explicou que há uma disputa judicial questionando se aquela área é um conjunto ou um loteamento. “Então, enquanto não tiver uma decisão judicial, não existe nenhuma medida jurídica que dê ao condomínio liberdade de fechar e isolar o bairro do Curió-Utinga”, disse.

“Então, o nosso mandato tem acompanhado a garantia de que as pessoas possam ir e vir, sem nenhum problema, e estamos acompanhando judicialmente, ou seja, é para manter a priori do jeito que está, com espaço livre para transitar carro e transitar pedestre”, afirmou. Ainda sobre esse assunto, ele afirmou que já enviou ofício à Prefeitura de Belém e à Secretaria Municipal de Urbanismo.



A reportagem não conseguiu contato com representantes do condomínio. E também entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.