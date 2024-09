Moradores do Parque Verde recebem a visita da Imagem Peregrina neste fim de semana; veja onde

Neste fim de semana, os moradores do bairro Parque Verde e visitantes de um shopping localizado na avenida Augusto Montenegro serão agraciados com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, em uma homenagem tradicional ao Círio, a maior festividade católica do Norte do Brasil. O evento, que une fé e cultura, promete momentos de devoção e entretenimento por meio de uma programação diversificada.

No dia 15 de setembro, a partir das 14h, a Imagem Peregrina será recebida com missa especial na Praça de Eventos 2 do shopping. Além disso, o público poderá desfrutar de apresentações musicais e culturais que prometem emocionar e enriquecer a experiência dos participantes.

“Queremos proporcionar uma experiência única tanto para os nossos lojistas, quanto para os visitantes, onde eles poderão ter a oportunidade de ver a Imagem Peregrina de pertinho e sentir a emoção movida pela fé do povo paraense. A programação fará com que os fieis desfrutem de um momento único de amor e devoção à Virgem de Nazaré”, explica Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Além das atividades no dia 15, no dia 19 de setembro será inaugurada a Feira Sensações do Círio, uma novidade deste ano, que conta com a parceria da UsiPaz Bengui. A feira será uma oportunidade para os clientes adquirirem artigos religiosos, experimentarem pratos típicos da gastronomia paraense e desfrutarem das apresentações musicais, proporcionando uma imersão completa no espírito do Círio.

Confira a programação:

15/09:

14h: Missa com a presença da Imagem Peregrina

16h: Apresentação do Ministério de Música Ore

17h: Show com Paulo Kaçula

18h30: Espetáculo da Companhia de Dança - Artes da Rainha

Serviço:

Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

ndo: 15 de setembro de 2024 (Domingo)

Onde: Praça de Eventos 2 do Parque Shopping Belém (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Horário: A partir das 14h