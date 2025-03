Alerta! Belém deve ter chuva e maré alta nesta segunda-feira (03)

O início do mês de março poderá ter vários pontos tradicionais como a Doca e o Ver-O-Peso alagados devido à associação entre as marés altas e as chuvas deste período, que devem ser mais intensas do que nos dois primeiros meses deste ano.

Essa segunda-feira (03/03) terá uma das marés mais alta do mês em Belém chegando a 3,5 metros. A preamar ocorrerá às 13h20 e a baixa-mar será às 20h30, no nível de 0,4 m. O tempo estará parcialmente nublado com chuvas e áreas isoladas. A previsão é de chuva intensa pela parte da tarde e início da noite em Belém. A ocorrência de chuvas associado as marés altas poderão ocasionar alagamentos. A temperatura máxima para segunda será de 28 °C e a mínima 24 °C.

Na terça-feira (04/03), as marés mais altas ocorrem às 1h45 e 13h59 atingindo 3,4m. Já as mais baixas ocorrem às 8h47 e 21h12. A previsão do tempo para a terça-feira de Carnaval é de tempo nublado com chuvas moderadas em pontos isolados pela manhã. A tarde e a noite devem ficar parcialmente nubladas com chuvas rápidas e isoladas. A possibilidade de chuvas ocorrer estará entre 15h e 18h.

Na Quarta-feira de Cinzas, a maré cheia atinge 3,2 m às 2h28 e 14h41, e a maré baixa de 0,6m às 9h29 e às 21h59. O dia também deverá ser nublado com probabilidade maior de chuvas no início da tarde entre meio-dia e 15h. Também poderão ocorrer chuvas no decorrer da tarde e de noite até às 21h. A temperatura mínima chegará à 23°C e a máxima a 27°C.

O tempo deve continuar chuvoso na Região Metropolitana de Belém (RMB) em março, como aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão para março é que seja ainda mais chuvoso que fevereiro, ultrapassando os 500 mm. O belenense deve ficar atento nesse período para as marés altas, que associadas às chuvas provocam o transbordo de canais e mais alagamentos.