Missa no Grupo Liberal: Padre Claudio Pighin destaca que Jesus deve nascer no coração das pessoas

O Natal comemora o Nascimento de Jesus Cristo, mas essa celebração deve ocorrer não apenas nos lares, locais de trabalho e espaços de lazer e entretenimento, mas, sobretudo, no coração das pessoas, na prática diária de auxiliar ao próximo. Essa é a mensagem que o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Padre Francisco, transmitiu aos participantes da Santa Missa, celebrada por ele no hall de entrada da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, neste domingo (15).

Padre Claudio destacou que a mensagem neste domingo de preparação para o Natal é de alegria. "Alegria que consiste na espera de Nosso Senhor Jesus. E temos uma grande figura, o profeta João Batista, que nos testemunha como devemos nos preparar para a chegada de Jesus. João Batista não disse que temos de mudar de profissão, nada. Mas, cada um na sua profissão tem que ser coerente, correto, transparente e visar o outro que precisa", ressaltou.

Desse modo, como frisou o padre, o que cada um faz não deve ser pensando apenas em si próprio, mas se deve observar o outro que necessita de apoio.

"Eu tenho que ir ao encontro do outro. Assim, nós nos preparamos acolher Jesus na nossa vida, e, se nós formos capazes de fazer isso, nós teremos a verdadeira alegria", destacou o padre Claudio Pighin.

No contexto dessa prática de auxílio a quem precisa, o padre Claudio observou que a humanidade dá mostras de que resiste "a esse Nascimento", isto é, é necessário que as pessoas se doem no amparo, na assistência a famílias, crianças e adolescentes em situação difícil, como verificado em cidades pelo mundo.

"Essa resistência se expressa por meio de toda essa violência, ódio, desunião, guerras, egoísmo, cada um pensa só em si, não é capaz de ter misericórdia, não sabe perdoar, não sabe amar. Então, são sinais de que estamos fazendo resistência à presença viva de Jesus na nossa vida", alertou o padre Claudio. A Missa no Grupo Liberal é celebrada aos domingos, às 11h, com entrada aberta ao público.