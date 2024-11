Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin destaca a realeza de servir a Deus e ao próximo

A mensagem do padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, neste domingo (24), o último do mês de novembro, na Missa na sede do Grupo Liberal, foi de que os cristãos devem buscar a prática ensinada por Jesus Cristo de que a verdadeira realeza consiste em servir a Deus e ao próximo. Esse pronunciamento é fundamentado na passagem bíblica de João 18, 33b-37.

"Este é o último domingo do Ano Litúrgico que a Igreja nos apresenta Jesus Cristo como o Rei do Universo. Não foi por acaso essa colocação da Igreja. Entre as duas primeiras grandes guerras mundiais, surgiram muitos líderes como salvadores da pátria, idelogias, nazista, fascista, comunista. Todo mundo achava que eram os salvadores da pátria, mas a Igreja diz que 'Não, este aqui não salva', que o verdadeiro salvador é Jesus Cristo", afirmou o padre Claudio.

E Jesus se aprsenta como o caminho que salva a humanidade, porque "a realeza verdadeira de Jesus não é comungada com os critérios desse mundo, de poder, de prestígio, de vaidade". "A riqueza, a realeza de Jesus se funda em Deus Pai, que qur salvar todo mundo, quer, portanto, amar, se doar e servir, ao contrário das realezas do mundo, que querem ser servidas". "A realeza de Deus é servir aos outros por meio do amor, da doação total", enfatiza o padre Claudio.

Sobre o fato de que muitas pessoas não conseguem entender a mensagem de Jesus, a realeza de Deus, e, então, não seguem os ensinamentos divinos, o padre Claudio Pighin destacou que este "é o grande desafio". "É aceitar a Palavra de Deus e fazer crescer essa Realeza dentro de nós mesmos para poder testemunhar depois aos outros". A Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, é aberta ao público. No próximo domingo, dia 1º de dezembro, começará o Advento, período de preparação dos cristãos para o Natal.