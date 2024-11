Missa de corpo presente de Dom Azcona é celebrada na manhã desta quinta-feira

Marcando o último adeus ao Bispo Emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luiz Azcona Hermoso, amigos e admiradores do religioso reuniram-se, desde cedo, na missa de corpo presente celebrada na manhã desta quinta-feira (21) em Belém. A celebração, envolvida por muita emoção, foi realizada na Paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, e presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A missa contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Dom Azcona foi um homem que se dedicou totalmente para a igualdade da vida, ao Ministério Sacerdotal, a vida religiosa, o Espírito profético, a defesa do povo do Marajó. Ele sempre manteve a mesma perspectiva de seriedade, dedicação, de entrega ao povo de Deus. Então, o legado dele é exatamente essa dedicação, em todo sentido, até o fundo da sua vida. E isso é um grande exemplo que ele deixa para todos nós”, disse o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, destacou a valentia e a coragem de Dom Azcona nas lutas sociais e proteção das crianças.

“O Dom Azcona deixa um vazio, uma cratera grande no coração de cada pessoa que ama a vida, que ama e tem compromisso com a justiça social, e sabe que não há justiça, não há felicidade sem respeito e proteção das crianças. Especialmente, no compromisso em combater as violências da exploração infantil. Ele foi um homem valente, ousado, corajoso, capaz de correr riscos, sofrer ameaças, mas sem nunca deixar de lutar. Então, a única alegria, apesar da cratera no coração, Dom Azcona parte deste mundo para estar do lado de Deus, porque um homem santo como ele, que salvou tantas vidas, que deu futuro a tantas crianças. Não tem outra possibilidade que não seja a felicidade. Ele merece os meus sentimentos de minha solidariedade a todos os que puderam ver e que apanharam a sua grande obra”, disse o prefeito de Belém.

Prefeito de Belém, Edmison Rodrigues, participa da missa de despedida de Dom Azcona (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A missa precede o cortejo do corpo do religioso até o Aeroporto de Belém, que será trasladado de volta ao município de Soure, no Arquipélago do Marajó, onde ele será sepultado e as homenagens seguirão ao longo do dia. A saída de Belém está marcada para às 10h30.

Dom Azcona, de 84 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (20). O falecimento foi comunicado pela Prelazia do Marajó. Azcona estava internado em cuidados paliativos no Hospital Porto Dias onde estava internado para tratamento de câncer no pâncreas.