Governo do Estado decreta luto oficial de três dias pela morte de Dom Luís Azcona

O governador do Pará, Helder Barbalho, decretou, nesta quarta-feira (20), luto oficial de três dias no estado pela morte de Dom Luís Azcona Hermoso, bispo emérito do Marajó, que faleceu, aos 84 anos, em Belém. O decreto lamenta o falecimento do missionário agostiniano e reconhece o legado deixado por Dom Azcona, que foi símbolo da luta pelos direitos humanos no arquipélago do Marajó.

O decreto de luto do Governo do Pará expressou profundo pesar pela morte do religioso e reforçou a atuação de Dom Azcona como bispo católico, missionário agostiniano e bispo emérito do Marajó, que teve notáveis feitos nas áreas religiosa e social no estado. O religioso estava internado na capital paraense desde o último dia 28 de outubro para tratamento de um câncer no pâncreas, que havia sido diagnosticado em junho

Legado

Por 30 anos, Dom Azcona atuou em defesa de direitos humanos na região do Marajó, com liderança reconhecida internacionalmente. Dom José Luis Azcona Hermoso nasceu em 28 de março de 1940, em Pamplona, na Espanha.