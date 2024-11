Helder Barbalho e Jader Filho se manifestam pela morte de Dom Azcona nesta quarta-feira (20/11)

O governador do Estado, Helder Barbalho, e o Ministro das Cidades, Jader Filho, se manifestaram por meio das redes sociais após tomarem conhecimento da morte do Bispo Emérito da Prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona Hermoso, que faleceu nesta quarta-feira (20), em Belém.

As autoridades fizeram textos destacando o sentimento de perda e a importância do legado que o prelado deixa, sobretudo, para as comunidades marajoaras. Na postagem, o governador Helder Barbalho aproveitou a oportunidade para anunciar luto oficial no Pará:

"Lamento profundamente a morte de Dom José Luis Azcona Hermoso, bispo emérito da Prelazia do Marajó. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Decreto, portanto, luto oficial em todo o Estado".

Jader Filho, por sua vez, destacou a vida de Azcona como um exemplo a ser seguido:

"Dom Azcona teve uma vida de exemplo de amor ao próximo. Me solidarizo com todos os fiéis, amigos e familiares. Que sua memória inspire a todos a continuarem trabalhando por um mundo mais justo e fraterno".