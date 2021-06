Ministério Público do Pará diz que não foi ouvido sobre prorrogação do funcionamento do aterro sanitário em Marituba

O Ministério Público do Estado Pará (MPPA) se pronunciou sobre a decisão judicial que prorrogou o funcionamento do aterro sanitário em Marituba por mais três meses, definindo que o espaço receba os resíduos da Região Metropolitana de Belém até dia 30 de setembro. Em nota, o MP revelou que não foi consultado sobre a decisão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), mesmo estando participando ativamente das negociações.

"O Ministério Público do Estado avaliará os termos da decisão desta terça-feira (29), que prorrogou, novamente sem ouvi-lo, as operações do Aterro Sanitário de Marituba até o dia 30 de setembro", informou o órgão, se referindo à decisão assinada pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

O MP também reforça que segue acompanhando o caso e, se não estejam garantidas as medidas ambientais necessárias, poderá entrar com recurso, pois entende que uma "nova prorrogação deve salvaguardar questões como a garantia de licenciamento corretivo da própria Semas, implementação da Usina de Gás e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e cumprimento das condicionantes previstas na Lei de Resíduos Sólidos e nas cláusulas do Acordo de 2019 pela empresa e prefeituras, e, acima de tudo, salvaguardar o interesse e saúde da coletividade".