Ministério do Turismo anuncia inclusão de Belém na rota de cruzeiros

Belém pode entrar na rota oficial de cruzeiros marítimos e ampliar oferta turística na Amazônia. O Ministério do Turismo iniciou tratativas junto à Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) para incluir a capital paraense em novos roteiros nacionais e internacionais já nas próximas temporadas.

Em ofício encaminhado à entidade, a Pasta destacou o potencial estratégico do Terminal Portuário de Outeiro, que passou por obras de ampliação e modernização durante os preparativos para a COP 30. A infraestrutura atual permite a recepção de embarcações de grande porte, tornando o terminal apto a operar como ponto de escala na Região Norte.

VEJA MAIS

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º), pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, que utilizou as redes sociais para reforçar o avanço das negociações. “Belém mais perto de entrar na rota dos cruzeiros. O ministério iniciou tratativas com a CLIA Brasil para incluir a capital paraense em novos roteiros nacionais e internacionais, aproveitando o Terminal de Outeiro modernizado para a COP 30. Um passo decisivo para ampliar a oferta turística, fortalecer a Amazônia e atrair ainda mais visitantes para a região”, afirmou.

O Ministério também ressaltou que a região oferece condições logísticas, econômicas e comerciais para a criação de itinerários que integrem Belém às rotas de cruzeiros. A expectativa é de que a entrada da capital no circuito impulsione o desenvolvimento socioeconômico e amplie a presença da Amazônia no mercado global do setor.

A CLIA Brasil respondeu ao ofício e manifestou interesse direto em colaborar com a promoção de Belém junto às companhias internacionais. A entidade reúne 43 empresas que operam 310 navios em atividade e já têm 81 novas embarcações encomendadas até 2036.

Cruzeiros no Porto de Outeiro Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena / O Liberal / Arquivo Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena

Segundo a associação, serão repassadas às companhias informações técnicas sobre o Terminal de Outeiro, dados de infraestrutura portuária e logística, além de materiais de divulgação dos atrativos turísticos, culturais e gastronômicos da cidade. O objetivo é apresentar Belém como uma alternativa viável para rotas conectadas ao Sul do Caribe, Amazônia e litoral Norte/Nordeste.

Durante a COP30, realizada em novembro, dois transatlânticos atracaram em Outeiro e atraíram grande atenção de moradores e visitantes. A movimentação foi considerada positiva pelo Ministério, que vê o episódio como demonstração da capacidade da região de receber esse tipo de operação.