Ministério da Saúde e Governo do Pará realizam simulação com múltiplas vítimas, em Belém

Atividade reuniu mais de 300 profissionais de saúde, segurança e defesa civil em preparação para grandes eventos. como o Círio de Nazaré e a COP30

O Liberal
fonte

A atividade integrou o ciclo nacional de treinamentos conduzidos pela Força Nacional do SUS (Bruno Cecim/ Ag. Pará)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com o Ministério da Saúde, via Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), realizou entre os dias 1º e 3 de outubro, em Belém, um ciclo de treinamentos voltado à preparação para situações de incidentes com múltiplas vítimas. A atividade mobilizou mais de 300 profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, hospitais de referência, forças de segurança pública e instituições parceiras, reforçando a prontidão do Estado para atuar em emergências e grandes eventos, como o Círio de Nazaré e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerão em outubro e novembro, respectivamente, na capital paraense.

A programação foi concluída com a simulação de um acidente de grande porte na Aldeia Cabana, que reproduziu uma colisão entre carro e micro-ônibus, resultando em 16 vítimas fictícias, entre feridos leves, graves e óbitos. O exercício incluiu isolamento da área pela Polícia Militar, combate ao incêndio pelo Corpo de Bombeiros, transporte aeromédico, regulação em tempo real e perícia da Polícia Científica. A triagem médica foi coordenada pelo Samu e a Cruz Vermelha, que classificaram as vítimas simuladas conforme a gravidade: quatro em estado crítico, cinco graves, cinco com ferimentos leves e três óbitos.

André do Lago elogia infraestrutura da COP 30 em Belém: 'A melhor já elaborada'
Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informa que a COP 30 já alcançou 55 mil inscrições

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde
O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

Integração 

A atividade prática foi acompanhada pela secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz; pelos secretários-adjuntos da Sespa, Edney Pereira e Heloísa Guimarães; e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além de outras autoridades. “Este simulado representa um marco para o SUS (Sistema Único de Saúde) no Pará. Reunimos forças locais e nacionais em um mesmo exercício para treinar, corrigir fluxos e fortalecer a integração. Isso nos dá segurança para responder com eficiência a situações críticas e reforça nossa preparação para eventos de grande porte", informou a secretária Ivete Vaz.

O diretor de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde da Sespa, Guilherme Mesquita, destacou os avanços na integração entre os órgãos. “O principal objetivo do curso é garantir uma resposta mais sincronizada entre as instituições envolvidas: saúde, segurança, Defesa Civil e Polícia Científica. Quanto mais alinhados estivermos, maior será a efetividade e o ganho para a população em situações reais de emergência”, ressaltou.

Nota máxima 

Para o ministro Alexandre Padilha, o exercício segue padrões de excelência. “A atividade cumpre protocolos internacionais de saúde e da Interpol (organização internacional de polícia criminal) para situações com vítimas fatais, garantindo que nossas equipes estejam prontas, inclusive diante de cenários que envolvam estrangeiros", disse o ministro, ressaltando ainda os investimentos federais na rede de saúde pública. "O Governo Federal já investiu mais de R$ 100 milhões na preparação da rede de saúde em Belém, e ainda vamos anunciar um novo aporte de R$ 240 milhões, em parceria com o Estado, para ampliar serviços de alta complexidade, como o tratamento do câncer. Esse conjunto de medidas mostra que o Pará está preparado para a COP30, com acompanhamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da ONU, que já avaliaram como nota máxima a preparação da área da saúde", assegurou o ministro.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli, falou sobre a importância da preparação no ano em que a capital paraense sediará dois dos maiores eventos do País. “Estar em Belém, apoiando tanto o Círio de Nazaré quanto a COP30, é motivo de alegria e compromisso. Viemos cooperar com a Secretaria Estadual de Saúde e com todos os órgãos envolvidos na segurança e no cuidado à população, trazendo nossas especialidades e somando às competências já consolidadas pelo governo local. Temos certeza de que o Pará fará um grande Círio e será referência mundial ao sediar a COP30", destacou.

O médico voluntário Idjarrury Sompre, representante da saúde indígena no Amazonas, reforçou a relevância da iniciativa para áreas vulneráveis. “Esse evento é de grande importância porque nos permite multiplicar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los quando enfrentamos surtos ou emergências em nossas regiões. Para nós, da Saúde Indígena, é essencial participar desse tipo de preparação, pois fortalece nossa capacidade de resposta diante de cenários críticos, que também podem ocorrer em nossas comunidades”, reforçou.

A atividade integrou o ciclo nacional de treinamentos conduzidos pela Força Nacional do SUS, realizado em várias capitais brasileiras. Em Belém, além de testar protocolos em um cenário de desastre simulado, o exercício fortaleceu a articulação entre Estado, Município e União, consolidando o Pará como referência em organização, vigilância e resposta em saúde pública.

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

PREVISÂO DO TEMPO

Clima de Belém em novembro: veja como se preparar para a COP 30

O meteorologista José Raimundo Abreu revelou a previsão climática durante o evento global

01.10.25 6h00

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

EDUCAÇÃO

Inscrições para processo seletivo do Colégio Militar de Belém encerram nesta quinta-feira (2)

A inscrição deve ser realizada de forma on-line; para candidatos com deficiência, o procedimento precisa ser feito presencial, no Colégio Militar

01.10.25 16h35

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

