'Meu sonho é colocar meus pés em uma faculdade', diz idosa de 69 anos que faz Enem

A baixa circulação de pessoas mostra que houveram pelo menos algumas centenas de desistências em Belém no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No domingo passado, dia 17, foram mais faltosos do que presentes no primeiro dia de testes - o que também ocorreu em outros 17 estados do país. Em todo o Pará, das 330.322 inscrições, apenas 164.176 estiveram presentes, um total de 49.7%. Enquanto isso, ausência foi de 166.146, ou 50,3%.

Faltar, entretanto, não foi uma opção para Silvia Viana, de 69 anos. Devidamente de máscara e apenas com uma água mineral dentro de uma sacola plástica, a candidata tenta pela segunda vez realizar um sonho: o de entrar em uma universidade e cursar Fisioterapia. "Estou confiante e fazendo a minha parte. Deus faz o resto", declarou.

'Se não tentamos, como vamos saber do que somos capazes?', diz Silvia Viana, de 69 anos

Silvia conta que a pandemia de covid-19 dificultou um pouco os estudos, mas que ela não desistiu em meio às dificuldades. Nem mesmo quando o cursinho municipal de Ananindeua precisou parar com as aulas presenciais. "O curso abriu e fechou. O que eu aprendi, fui estudando, assistindo às lives. Não podia desistir. Se não tentamos, como vamos saber do que somos capazes?", pontuou.

"Meu sonho é fazer uma faculdade. Tenho que colocar meus pés numa faculdade", enfatiza a idosa, que conta orgulhosa que os dois filhos, um de 40 e outro de 45 anos, são os seus maiores apoiadores: "Eles que fizeram minha inscrição. Me dão muita força pra eu ir atrás dos meus sonhos", enfatiza.