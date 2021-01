Movimentação de candidatos em frente a locais de provas ainda é tranquila

Estudantes já começam a se dirigir para os locais de prova na capital paraense. Este domingo, 24, é o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para as universidades públicas e privadas de todo o país.

Mesmo com abertura dos portões às 11h30, alguns estudantes preferiram garantir a entrada e chegar ao local com bastante antecedência. É o caso de Isabela Melo, de 20 anos. A jovem conta que saiu de casa às 9h da manhã, no bairro do Tapanã, para chegar no horário no colégio em que fará prova, localizado no bairro de Nazaré

Isabela Melo vai tentar o curso de Psicologia na Universidade Federal do Pará (Thiago Gomes / O Liberal)

Desta vez, a estudante que vai tentar o curso de Psicologia na Universidade Federal do Pará (UFPa), se diz mais tranquila. "Estou mais confiante hoje. No primeiro dia eu estava vem mais nervosa", relata ela que tenta uma vaga na universidade pública pela segunda vez por meio do Enem.

Júlia Guerra, de 31 anos, acredita que se sairá bem desta vez. É o segundo ano que a estudante tenta o Enem, com o objetivo de estudar Biomedicina. "Já venho tentando há um bom tempo. Creio que vou alcançar a média", diz, com confiança.

Os portões fecham às 13h.