Baixa movimentação marca segundo dia de realização do Enem em Belém

A movimentação tranquila em frente aos locais de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcou o segundo dia de provas na capital paraense. O oposto do que ocorreu no último dia 17 de janeiro - com intensa procura e aglomeração de estudantes - foi visto neste domingo (24) em Belém.

Das primeiras horas da manhã, até pouco tempo antes da abertura dos portões, às 11h, o movimento de estudantes foi baixo nos locais de prova percorridos pela reportagem, no bairro do Marco, Nazaré, Batista Campos e Guamá.

Estudantes em frente a um colégio na Rua dos Mundurucus, no bairro da Batista Campos (Thiago Gomes / O Liberal)

Alguns poucos alunos decidiram se antecipar e não correr riscos de perder a prova. Entretanto, a baixa circulação de pessoas mostra que houveram pelo menos algumas centenas de desistências em Belém.

No domingo passado, dia 17, foram mais faltosos do que presentes no primeiro dia de testes - o que também ocorreu em outros 17 estados do país. Em todo o Pará, das 330.322 inscrições, apenas 164.176 estiveram presentes, um total de 49.7%. Enquanto isso, ausência foi de 166.146, ou 50,3%.

Os portões foram fechados às 13h. A prova segue das 13h30 às 18h30.