Mesmo com chuva, banhistas aproveitam praias de Outeiro no Carnaval

Nem a chuva afastou os paraenses das praias de Outeiro, distrito de Belém, nesta terça-feira (17) de Carnaval. A movimentação é considerada baixa durante a manhã, mas quem decidiu aproveitar a folga fez questão de permanecer na faixa de areia e até entrar na água, apesar do tempo instável.

O cenário encontrado pelos visitantes foi típico do Inverno Amazônico: céu predominantemente nublado, vento forte, maré alta e pancadas de chuva ao longo do dia. Na Praia Grande, uma das praias mais movimentadas da região, o fluxo foi moderado durante a manhã e o início da tarde, com banhistas aproveitando o momento de descanso.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão presentes na orla para orientar os frequentadores e reforçar os cuidados, principalmente por causa da maré alta e das rajadas de vento. A recomendação é redobrar a atenção ao entrar na água e evitar áreas mais profundas.

A expectativa é que o movimento aumente ao longo da tarde, caso o tempo apresente alguma melhora. Mesmo com as condições climáticas adversas, o feriado segue movimentando a orla de Outeiro, ainda que de forma mais tímida do que em dias ensolarados.

Mesmo com chuva, praias de Outeiro recebem banhistas no Carnaval. (Thiago Gomes/O Liberal)

Previsão do tempo: terça-feira será de muita chuva em Belém

A terça-feira (17) será marcada por condições típicas do Inverno Amazônico em Belém. O céu deve permanecer predominantemente nublado ao longo de todo o dia, com pancadas de chuva frequentes e períodos de instabilidade mais intensa, principalmente à tarde. A tendência é de chuva contínua, desde a manhã, com possibilidade de precipitações moderadas a fortes.

As temperaturas seguem dentro da média para fevereiro na capital paraense. A mínima deve variar entre 22°C e 23°C, enquanto a máxima pode alcançar entre 27°C e 28°C. Mesmo com o tempo fechado, a sensação de calor permanece por causa da alta umidade e da combinação típica de calor e vapor d’água na atmosfera.

A previsão indica que o padrão deve se manter nos próximos dias, com calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, característica comum do clima amazônico neste período do ano.