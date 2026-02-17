Capa Jornal Amazônia
Previsão do tempo em Belém hoje (17/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta terça-feira (17/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

Para esta terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro, é previsto chuva durante todo o dia (Claudio Pinheiro / O Liberal)

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (17/02/2026), indica dia típico de Inverno Amazônico, com o céu permanecendo predominantemente nublado e temperaturas mais amenas devido à falta de sol direto. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 15/02?

A tendência é de muita chuva. Em Belém, deve chover durante todo o dia. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 22°C e 23°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 27°C e 28°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: céu encoberto com chuviscos ou chuva leve sem parar
  • 🌦️ Tarde: previsão de chuvas moderadas a fortes que podem se prolongar por várias horas
  • 🌙 Noite: manutenção de tempo instável e céu nublado, com pancadas isoladas

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 100%
  • 💧 Umidade mínima: 82%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.

