Médicos paralisam atendimentos nas UPAs da Marambaia e Jurunas a partir desta quarta-feira (1º)

O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) anunciou, nesta terça-feira (31), que os médicos que atendem nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros da Marambaia e Jurunas, em Belém, vão paralisar os serviços a partir desta quarta-feira (1). Os profissionais estão reivindicando a regularização dos pagamentos que estão atrasados. A paralisação é por tempo indeterminado.

Ainda segundo o sindicato, os médicos que atuam nas UPAs mencionadas anteriormente vão restringir os atendimentos a 30% do fluxo de pacientes, mantendo assistência somente aos casos mais graves. Segundo a nota divulgada pelo Sindmepa, até o momento os profissionais só receberam “os dez primeiros dias de novembro do ano passado”.

VEJA MAIS

“Esses atrasos dos pagamentos dos médicos da UPAs da Marambaia e do Jurunas se tornaram constantes há um ano e as promessas de regularização nunca se concretizaram”, diz um trecho da nota. O Sindmepa garante que os médicos estão abertos à negociação, mesmo no período de paralisação. “A categoria também está disponível para realizar Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a qualquer momento sobre a paralisação”, finaliza o comunicado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso para a Prefeitura de Belém e aguarda o retorno da demanda.