Marituba recebe uma grande ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher no sábado (9)

Mulheres do município de Marituba, região metropolitana de Belém, terão acesso a uma grande ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado (09), no Ginásio Poliesportivo Municipal, das 8 às 12 h. Quem comparecer ao evento contará com serviços de beleza, emissão de documentos, serviços médicos e muita informação objetivando garantia e à promoção dos diretos das mulheres. A iniciativa é da Prefeitura de Marituba.

VEJA MAIS

Serão ofertadas consultas médicas na área mamografia, PCCU (exame preventivo de colo de útero), ultrassonografia, oftalmologia, clinica geral, cardiologia, dermatologia, mastologia, pediatria, nutrição, fisioterapia, psicologia, odontologia, imunização.

O evento terá também praça de alimentação, feira de artesanato, carteira de identidade, carteira de trabalho, Ponto de Atendimento da Receita Federal, PROCON, SINE e serviços da Sala do Empreendedor.

As mulheres também contarão com serviços socioassistenciais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. (CREAS), orientação sobre canais de denúncias, orientação jurídica, atualização do Cadastro Único, Sistema Presença de frequência escolar e atividades com crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Para completar o grande dia de ação, as mulheres contarão com corte de cabelo, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, manicure, desfile com biojóias, trancista e biblioteca móvel.

Famílias em vulnerabilidade social poderão fazer seus cadastros na Defesa Civil para encaminhamentos de vistorias encaminhadas pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). Também serão fornecidas orientações sobre a inscrição no Programa Sua casa e outros programas habitacionais e orientações sobre Regularização Fundiária Urbana.

Serão ofertadas consultas veterinárias e realizadas oficinas de reutilização de garrafas de vidro e apresentação com temática ambiental e doações de mudas, oficina de compostagem, Sala Verde e exibição de vídeos.

Para a realização do evento foram mobilizadas todas as secretarias municipais que empreenderam esforços para levar os serviços ao Ginásio. O próprio gabinete da prefeita estará de plantão dando orientações sobre os serviços do Poder Executivo Municipal.