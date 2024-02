Projeto transforma rua em ‘galeria a céu aberto’ em Marituba

Na manhã do último sábado (24), a rua 19 de Junho, no bairro Uriboca, em Marituba, transformou-se em um palco de expressão artística. Artistas de rua, munidos de seus sprays e criatividade, coloriram a via durante o "Mutirão de Graffiti", uma iniciativa do Projeto Casa das Artes. Os grafites foram de temas variados, incluindo a fauna e personagens da Amazônia.

"Este projeto tem como objetivo incentivar a expressão artística através do graffiti e das artes visuais. Buscamos reunir as crews, valorizar a arte urbana, promover conscientização ambiental, igualdade racial e de gênero, respeito e inclusão. Queremos criar uma galeria a céu aberto para a comunidade, tornando a arte acessível a todos", explicou Renato Caveira, Coordenador do Projeto Casa das Artes.

A presença feminina foi destaque no evento, em um espaço tradicionalmente dominado por homens. Ireny Nunes, artista visual e arte educadora, conhecida como Tia, destacou a importância da participação feminina nesses espaços. "A rua em si é muito masculinizada, nós, mulheres do graffiti, somos resistência. Estamos aqui mostrando nossa arte, provando que também sabemos pintar, sabemos grafitar. E que podemos estar em todos os lugares", defende Tia.

O evento, fruto de uma parceria entre a Empresa NBL LOG e a Prefeitura de Marituba, buscou reforçar a importância de valorizar a cultura e a arte local. "Nossa empresa acredita que valorizar a cultura e a arte é uma forma de trazer qualidade de vida para as pessoas e para a comunidade", afirmou Geraldo Constantino, Diretor Presidente da NBL LOG.