Manifestantes liberam os dois sentidos da Augusto Montenegro após cerca de três horas

Moradores do Residencial Ruy Barata interditaram os dois sentidos da avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém, na tarde desta sexta-feira (23). A via foi liberada após cerca de três de horas de interdição. A manifestação começou por volta das 16 horas e foi motivada pela falta de água no local.

Guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros acompanham o protesto. A manifestação fez com que o tráfego de veículos ficasse lento na Augusto Montenegro, desde a rotatório do Satélite até a entrada do Sideral.

Matéria em construção.