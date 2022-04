Malária: após surto, Belém terá dia de combate à doença

Na segunda-feira (25), Dia Mundial de Luta Contra a Malária, ocorre em Belém o dia “D” de combate à doença, que é considerada endêmica e transmitida por meio da picada de mosquitos da espécie Anopheles. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), é realizada após um surto ter sido registrado no início do mês de abril, no bairro do Umarizal, com pelo menos 9 casos confirmados.

VEJA MAIS

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), este ano, em menos de três meses, já foram notificados mais de 2 mil casos de malária no Pará. Em Belém, a Sesma não confirmou quantos casos existem, atualmente, mas informou, em nota, que na manhã desta quinta-feira (21), identificou focos criadouros dos mosquitos transmissores, que se reproduzem em ambientes com água parada, e iniciou os procedimentos para eliminação desses pontos.

Ainda de acordo com a nota, a secretaria vem coletando amostras nas unidades de saúde de Belém para rastreio da malária e também vem realizando ações educativas nos bairros foco da doença, bem como no terminal hidroviário e portos da capital.

Surto de malária

No bairro do Umarizal, onde houve o surto, moradores relatam que ouviram falar de casos e confirmam que a presença de mosquitos na área é intensa. A dona de casa Cristina Castro, moradora do bairro há mais de 40 anos, diz que está preocupada com a disseminação da doença: “Aqui tem muita árvore, terrenos desocupados, fora as construções também, que às vezes ficam paradas e tudo acumula água com facilidade. A gente usa veneno em casa, nos esgotos, mas mesmo assim tem muito mosquito”.

Maria Mercês, que vive na área há mais de 30 anos, também toma cuidados dentro de casa, mas relata que o problema dos mosquitos vem de fora:

“Se a gente não colocar veneno em casa de noite, é horrível de mosquito. Mas eu cuido dos meus vasos, da minha casa. Mas o acúmulo de lixo todo tempo tem nas ruas, a vala é uma imundície, eu mesma limpo para ver se a água passa direto”.

Prevenção e diagnóstico precoces são importantes no combate à malária

De acordo com a médica infectologista e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, Tânia Chaves, reconhecer os sintomas da malária é importante para buscar os cuidados imediatos. Ela explica que a doença se manifesta em três sintomas básicos: febre, dor de cabeça e calafrios. “A febre é um sintoma marcante e sempre estará presente nas pessoas que apresentam o primeiro episódio de malária, conhecidos como primoinfectados”.

Além disso, pessoas com malária tendem a apresentar também palidez acentuada (anemia), olhos amarelados (icterícia), diminuição do volume urinário (falência dos rins), pressão baixa, falta de ar e respiração ofegante, confusão mental e agitação. Entretanto, alguns sintomas podem confundir com outras doenças, por isso, Tânia ressalta a importância do diagnóstico:

“Outras doenças infecciosas podem apresentar febre e dor de cabeça, como leptospirose, gripe, dengue, chikungunya, a própria covid-19. O diagnóstico rápido e o tratamento imediato são determinantes na sobrevida e na qualidade de vida das pessoas acometidas”.

Segundo a médica, "é inaceitável que uma pessoa morra por causa de malária", pois a doença tem tratamento e cura: “O tratamento da malária é realizado com medicações específicas, de acordo com a espécie do parasita que está causando a doença”, diz.

Do ponto de vista da prevenção, Tânia reforça que eliminar pontos onde o mosquito Anopheles possa se reproduzir é fundamental para combater os casos de malária, por isso, é importante: não acumular objetos como brinquedos, pneus, vasilhames e qualquer coisa que acumule água parada, pois podem viabilizar o desenvolvimento de mosquitos vetores não apenas de malária, mas de outras doenças também.

Dia ‘D’ de Combate à Malária terá serviços e programação cultural

O Programa Municipal de Controle da Malária vai realizar, na segunda-feira (25), das 8h às 13h, uma programação educativa sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de malária. A ação será no Solar da Beira, na avenida Boulevard Castilhos França.

Na ocasião, também será realizada aferição de temperatura corporal e coleta de lâminas para diagnóstico de malária na população da feira do Ver-o-Peso e viajantes. Haverá programação cultural com teatro humano e apresentação da banda sinfônica da Guarda Municipal.

Serviço

Dia “D” de Combate à Malária

Data: 25 de abril

Horário: de 8h às 13h

Local: Solar da Beira, avenida Boulevard Castilhos França.