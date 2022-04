Belém terá dia D de combate à malária; confira os serviços ofertados

Belém terá o dia “D” de combate à malária na próxima segunda-feira (25). A ação de conscientização é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e faz parte dos esforços globais para o controle efetivo da doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que instituiu o dia 25 de abril como o Dia Mundial de luta contra a malária.

A programação ocorrerá das 8h às 13h, no Solar da Beira, com abordagem educativa com uso de folders, estande expositivo em 3D sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de malária aos usuários, coleta de lâminas para diagnóstico de malária na população transeunte da feira do Ver-o-Peso e viajantes, teatro humano em frente ao Solar da Beira, aferição de temperatura corporal e apresentação da banda sinfônica da Guarda Municipal.

Segundo a Prefeitura de Belém, a ideia é mobilizar, informar e sensibilizar à população sobre a importância das ações de vigilância da malária em Belém e evidenciar a necessidade da participação e cooperação das unidades de saúde e comunidade para a eficácia das práticas e prevenção de ocorrência da doença.

A programação começou no início deste mês com palestras sobre a endemia malária, coletas de lâminas, nas unidades de saúde localizadas nos distritos administrativos de Belém, abordagem educativas no terminal hidroviário e nos portos e apresentação de fantoche na área da Vila da Barca.