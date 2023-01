Mais de mil moradias serão sorteadas em Outeiro na próxima quinta-feira (26)

Na próxima quinta-feira, 26, a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) realiza o sorteio público para definir as 1008 famílias pré-selecionadas para receberem as unidades habitacionais no residencial 'Viver Outeiro'. Interessados em participar ainda podem se inscrever, pelo endereço digital do Sistemas Belém.

A lista de sorteados será encaminhada para a Caixa Econômica Federal, que fará a verificação de dados para confirmar o atendimento aos requisitos do programa habitacional, voltado para famílias de baixa renda.

De acordo com a Prefeitura de Belém, os recursos para o residencial foram oriundos do Ministério das Cidades, obtidos em reunião realizada no dia 5 de janeiro entre o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes, o que viabilizou a retomada das obras.

Déficit habitacional e novas moradias

Em Belém, o déficit habitacional foi estimado em mais de 90 mil imóveis, segundo levantamento feito há 15 anos. Porém, o déficit hoje é muito maior: só o Programa Municipal Viver Belém tem mais de 170 mil famílias inscritas, que sonham com a casa própria.

Além do Residencial Viver Outeiro, outras mil famílias devem ser contempladas, ainda em 2023, com as casas do Viver Mosqueiro. Também estão previstas para este ano a conclusão e entrega de 202 moradias na Vila da Barca e de outras 64 no Portal da Amazônia. O Município promete, ainda, o andamento das obras do Residencial Neuton Miranda.