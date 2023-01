UFPA oferta oficinas para que idosos aprendam a lidar com informática; saiba como participar

O Programa de Extensão Universidade da Pessoa Idosa (Uniterci), uma iniciativa da Universidade Federal do Pará (UFPA) — que promove oficinas, palestras, aulas em disciplinas ofertadas ao programa e rodas de conversas com temas diversificados aos idosos — inicia, no próximo dia 13 de fevereiro, as inscrições para alunos novos, veteranos e, ainda, para colaboradores que desejam atuar na iniciativa. Entre os projetos, está a oficina “Inclusão Digital”, que estimula e leva aprendizado sobre uso de dispositivos eletrônicos, como o computador. O objetivo do programa é promover a inclusão social e a cidadania para o público da terceira idade.

O Uniterci oferta três atividades destinadas a homens e mulheres a partir dos 60 anos e não são voltadas à formação profissional. O projeto Atualização Cultural para a Pessoa Idosa é obrigatório para novos alunos e desenvolve educação, serviços sociais e oficinas com profissionais de múltiplas áreas. Ele aborda temas como: direitos, estatuto do Idoso, saúde, inclusão social, entre outros. Depois desse primeiro contato, o participante poderá transitar por todas as iniciativas.

Há, também, o Projeto Corpo, Movimento e Qualidade de Vida da Pessoa Idosa, que, por meio de atividades, estimulam que os idosos entendam as mudanças pelas quais o corpo passa ao chegarem à fase idosa. Já o “Educação Permanente em Áreas de Graduação da UFPA”, é destinado a alunos veteranos do programa, e funciona com a parceria de diferentes áreas de graduação da universidade, em que os cursos ofertam disciplinas para que os idosos possam ir à sala de aula como alunos ouvintes.

Inscrições

As inscrições serão realizadas nos dias 13 e 14 de fevereiro para novos alunos. Já nos dias 6 e 7 de março, as inscrições terão foco nos alunos veteranos. As inscrições devem ser feitas presencialmente, na Sala da Uniterci, localizada no Campus Guamá da UFPA. O espaço fica na sala MP3 do Bloco M (próximo do portão 3). O atendimento é feito das 9h às 12h.

Para confirmar as inscrições, os interessados devem apresentar xerox do RG e do CPF, uma foto 3x4, xerox do comprovante de residência e do comprovante de vacinação da Covid-19. Entre os requisitos, os interessados devem ter mais de 60 anos. Não é necessário que estes saibam ler ou escrever. O programa também apresenta inscrições para colaboradores de diversas áreas. Os profissionais interessados devem submeter sua proposta de oficina ou palestra até o dia 6 de março, pelo e-mail uniterci.ufpa1@gmail.com.

Experiência

"Por ser um projeto de atualização cultural que envolve vários aspectos da vida do idoso, a transformação é o maior proveito que se pode obter. A vida passa a ser vista com mais leveza e os laços de amizade que se formam são impagáveis. Inscrever-se neste projeto é dar o primeiro passo para essa transformação", conta Elcineia Ferreira, aluna do programa desde 2022.

Serviço

Programa de Extensão Universidade da Pessoa Idosa

Inscrições de novos alunos: 13 e 14 de fevereiro

Inscrições para alunos veteranos: 6 e 7 de março

Horário: das 9h às 12h

Local: Sala MP3, Bloco M, próximo ao Portão 3 do Campus Guamá da UFPA.

Inscrições para colaboradores: até o dia 6 de março; submeter proposta para o e-mail: uniterci.ufpa1@gmail.com

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)