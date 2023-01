Cursinho Alternativo da Uepa abre inscrições para processo seletivo gratuito; veja como se inscrever

Iniciaram nesta segunda-feira (23) as inscrições para o Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) — uma iniciativa gratuita que oferta reforço para as disciplinas que compõem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados devem se inscrever presencialmente no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da universidade. As inscrições para a prova de seleção de novos alunos são gratuitas e seguem até a próxima quarta-feira (25). O processo seletivo é destinado aos estudantes de ensino médio, oriundos da rede estadual pública ou bolsistas integrais da rede particular.

Os candidatos devem apresentar, no ato da inscrição, carteira de identidade, e-mail, histórico ou certificado de conclusão do ensino médio, telefone para contato e a nota do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Devido ao número limitado de vagas, será priorizada a inscrição de candidatos que estejam no último ano do ensino médio, ou que já concluíram. Alunos que não possuem o certificado de conclusão podem apresentar o boletim ou qualquer declaração de presença escolar.

Turma de EJA

O processo seletivo deste ano contará com uma turma destinada à modalidade de Ensino para Jovens e Adultos (EJA), voltada ao público que não completou, abandonou ou não teve acesso à educação formal na idade apropriada. A iniciativa oportuniza a integração e a inclusão para pessoas de diferentes faixas etárias que procuram capacitação para as provas de acesso ao ensino superior.

Serviço

Processo Seletivo do Cursinho Alternativo Uepa

Inscrição: dias 23, 24 e 25 de janeiro

Horário: das 9h às 12h, e das 14h às 18h

Local: na Uepa CCSE, Labinf II - Bloco II (em frente à xerox)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)