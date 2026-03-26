Mais de 80 toneladas de lixo são retiradas da Praça Dom Pedro II em 48 horas
Volume é o maior já registrado em uma única ação de limpeza na atual gestão municipal
Mais de 80 toneladas de resíduos já foram removidas da Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, em apenas dois dias de uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Belém. A operação, iniciada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) na terça-feira (24), alcança marcas históricas de retirada de resíduos e entulhos no centro da capital, informou a prefeitura.
O balanço parcial aponta que, somente na terça-feira, foram usadas cinco caçambas de entulho para retirar o material de dentro do lago da praça, totalizando mais de 20 toneladas. No total acumulado entre esta terça-feira (24) e quarta-feira (25), a operação recolheu o maior volume de lixo coletado de uma praça em uma única ação na gestão atual.
A força-tarefa conta com mais de 50 trabalhadores que atuam na varrição completa, captação de lixo e limpeza profunda do lago com auxílio de caminhões hidrojato. O objetivo é devolver o aspecto de preservação a um dos pontos mais tradicionais do centro histórico, garantindo melhores condições de convivência para moradores e turistas.
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O secretário adjunto da Sezel, Marcelo Mattos, disse que a ação não é isolada. "Estamos aqui, limpando o lago e toda a área da praça. A equipe de limpeza urbana e drenagem está fazendo a captação de todo o material acumulado para garantir que o espaço seja plenamente utilizado pela população", afirmou.
Para evitar que o lixo volte a se acumular, a Prefeitura de Belém estabeleceu um novo calendário rigoroso de manutenção para a Praça Dom Pedro II. A partir desta semana, a varrição do espaço será diária, enquanto a limpeza do lago ocorrerá três vezes por semana. Além disso, uma limpeza completa em toda a extensão da praça será realizada semanalmente.
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