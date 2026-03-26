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Mais de 80 toneladas de lixo são retiradas da Praça Dom Pedro II em 48 horas

Volume é o maior já registrado em uma única ação de limpeza na atual gestão municipal

Dilson Pimentel
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Mais de 80 toneladas de resíduos já foram removidas da Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, em apenas dois dias de uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Belém (Foto Divulgação | Ascom SEZEL)

Mais de 80 toneladas de resíduos já foram removidas da Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, em apenas dois dias de uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Belém. A operação, iniciada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) na terça-feira (24), alcança marcas históricas de retirada de resíduos e entulhos no centro da capital, informou a prefeitura.

O balanço parcial aponta que, somente na terça-feira, foram usadas cinco caçambas de entulho para retirar o material de dentro do lago da praça, totalizando mais de 20 toneladas. No total acumulado entre esta terça-feira (24) e quarta-feira (25), a operação recolheu o maior volume de lixo coletado de uma praça em uma única ação na gestão atual.

A força-tarefa conta com mais de 50 trabalhadores que atuam na varrição completa, captação de lixo e limpeza profunda do lago com auxílio de caminhões hidrojato. O objetivo é devolver o aspecto de preservação a um dos pontos mais tradicionais do centro histórico, garantindo melhores condições de convivência para moradores e turistas.

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O lago do espaço está esverdeado devido à presença de limo e bastante sujo com garrafas plásticas e garrafas de vidro, restos de marmita e outros resíduos

O secretário adjunto da Sezel, Marcelo Mattos, disse que a ação não é isolada. "Estamos aqui, limpando o lago e toda a área da praça. A equipe de limpeza urbana e drenagem está fazendo a captação de todo o material acumulado para garantir que o espaço seja plenamente utilizado pela população", afirmou.

Para evitar que o lixo volte a se acumular, a Prefeitura de Belém estabeleceu um novo calendário rigoroso de manutenção para a Praça Dom Pedro II. A partir desta semana, a varrição do espaço será diária, enquanto a limpeza do lago ocorrerá três vezes por semana. Além disso, uma limpeza completa em toda a extensão da praça será realizada semanalmente.

 

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