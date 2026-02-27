Mais de 30 municípios do Pará recebem capacitação gratuita para população em vulnerabilidade social

A Equatorial Pará está expandindo sua atuação em responsabilidade social e eficiência energética com a ampliação do programa E+ Profissional, que oferece cursos gratuitos de capacitação profissional em 30 municípios do estado.

A iniciativa visa beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo qualificação, geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

Até o mês de abril, o programa atenderá diversas regiões do Pará, com a oferta de cerca de 500 vagas. As turmas terão no máximo 15 alunos, garantindo um acompanhamento próximo e uma formação de qualidade.

Como se inscrever

Os interessados devem ter mais de 18 anos, estar cadastrados na Tarifa Social de baixa renda e se dirigir aos pontos de atendimento nos municípios participantes. Para a inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. As vagas são limitadas, com o cronograma de inscrição variando conforme a cidade.

Municípios contemplados

A iniciativa está abrangendo municípios de diferentes regiões do estado. Confira os locais e cursos disponíveis:

Região Metropolitana de Belém e Marajó: Ananindeua, Marituba, Belém, Portel e Bagre.

Ananindeua, Marituba, Belém, Portel e Bagre. Oeste e Sudoeste do Pará: Gurupá, Uruará, Altamira, Placas, Santarém, Itaituba, Oriximiná, Trairão, Belterra e Monte Alegre.

Gurupá, Uruará, Altamira, Placas, Santarém, Itaituba, Oriximiná, Trairão, Belterra e Monte Alegre. Sudeste paraense: Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia e Bannach.

Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia e Bannach. Nordeste do Pará: Magalhães Barata, Moju, São João da Ponta, Santo Antônio do Tauá, São Miguel do Guamá, Capanema, Paragominas, Abaetetuba e Castanhal.

Programa de transformação social

O E+ Profissional faz parte da Plataforma E+ da Equatorial Pará, regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Além de oferecer cursos voltados para a qualificação profissional, o programa busca fortalecer a inclusão social, melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas e promover a autonomia dos participantes.

Outro destaque da plataforma é o E+ Educação, que realiza palestras e atividades lúdicas nas escolas, abordando temas como eficiência energética, redução de consumo, segurança e sustentabilidade. Desde o início dos programas, o E+ Educação contabiliza cerca de 650 ações educativas, atingindo mais de 8.500 ouvintes e aproximadamente 16 mil alunos.

Resultados positivos

Pricila Hinvaitt, analista de Eficiência Energética da Equatorial Pará, reforça a importância do programa: “O E+ Profissional vai além da qualificação técnica, consolidando-se como uma ferramenta de transformação social. Ele amplia as oportunidades e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, ajudando a criar um futuro mais sustentável”.

Capacitação como ferramenta de mudança

Além dos aspectos técnicos, os cursos oferecidos também abordam temas como segurança e uso consciente de energia elétrica, reforçando práticas responsáveis e eficientes no cotidiano.

Para Pricila, o compromisso da Equatorial Pará vai além da distribuição de energia: “Estamos presentes nas comunidades, levando informações e oportunidades reais de desenvolvimento social. Ao capacitarmos as pessoas, contribuímos para a geração de renda e o fortalecimento das famílias, construindo um futuro mais eficiente e sustentável”.

A qualificação profissional é, portanto, uma ferramenta de transformação social essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva no Pará.

Confira os cursos e locais disponíveis

Canaã dos Carajás

Curso: Assistente Administrativo

Inscrição: Associação dos Moradores do bairro Vale da benção (Rua Rei Davi - Nº 69)

Período: de 25/02 a 05/03, de 8h às 12h

Capanema

Curso: Operador de Caixa

Inscrição: Usina da Paz Capanema (Residencial Jardim América, Rua 10, Quadra 32)

Período: de 25 a 27 de fevereiro, de 8h às 12h e 14h às 17h

Gurupá

Curso: Operador de Caixa

Inscrição: CRAS São Benedito (Rua Francisco Lima, Nº1921 – bairro Centro)

Período: de 02 a 05 de março, de 8h às 12h

Portel

Curso: Assistente Administrativo

Inscrição: Agência Equatorial (Rua Duque de Caxias – bairro Centro)

Período: de 25 a 27 de fevereiro, de 8h às 17h

