mães do grupo liberal são homenageadas com programação especial

O Grupo Liberal realizou, na manhã desta quinta-feira (8), uma programação especial para homenagear as mães que trabalham na empresa. O evento ocorreu no hall do jornal O Liberal, no bairro do Marco, com café da manhã, sorteio de brindes e programação musical. Nesta sexta-feira (9), a partir das 10h, a homenagem será realizada no hall da TV Liberal.

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, participou do evento, parabenizou as mães e destacou que o momento é de confraternização. “Primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui, nos divertindo, brincando, conversando. Que vocês sejam mais felizes do que já são. Desejo muita saúde, paz e felicidades às mães”, afirmou.

Gerente de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Renata Souza afirmou que a realização de eventos dessa natureza é algo importante. “Nós ficamos sempre muito felizes em homenagear as mães do Grupo Liberal. Esse é um momento de integração, uma oportunidade de estarmos mais perto. Tem café da manhã, tem sorteio, tem música boa. É um dia de muita alegria”, destacou Renata.

Durante a programação, houve a apresentação do cantor paraense Willy Lima, que animou o evento (Foto: Flavio Contente/O Liberal)

Sheila Belucio é supervisora de Assinaturas do jornal O Liberal e gostou do evento. “Participar dessa comemoração do Dia das Mães é importante para nós. Nos sentimos valorizados como funcionários, como mães e como pessoas”, destacou. Cláudia Macedo da Silva trabalha na recepção do jornal e agradeceu a programação promovida pela empresa. “Acho muito importante para nós. Estou no jornal há 16 anos, é uma satisfação, é muito gratificante”, contou ela, que também aproveitou para dançar um pouco durante a programação.

As colaboradoras receberam informações sobre técnicas de maquiagem. Também puderam se deliciar com as guloseimas do café da manhã. E, ainda, dançaram ao som das músicas do cantor paraense Willy Lima, que animou o evento. Ele começou na música aos seis anos, quando tocava violão com o pai, e depois migrou para cantar dentro da igreja que frequentava, em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. No final de 2020, o cantor se mudou para Belém e seguiu carreira solo. A programação realizada no jornal O Liberal teve, como patrocinadores, a Doceria Anne Moura, a Tapiocaria Paraense e, como apoiadores, Mary Kay, que ofertou um "kit felicidade" avaliado em R$ 1 mil.