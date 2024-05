Dia das Mães é celebrado pelo Grupo Liberal com shows e sorteios para as colaboradoras

Para celebrar o Dia das Mães, o Grupo Liberal realizou, nesta sexta, 10, uma programação especial para as colaboradoras na sede da empresa, em Belém. O evento contou com os cantores Allanzinho e Nega Lora, além de serviços de beleza, coffee break e sorteio de brindes.

"É um momento que a gente precisa comemorar, festejar as mães do Grupo Liberal, porque elas são pessoas dedicadas e muito importantes pra gente. É importante incentivá-las e valorizá-las", diz Renata Souza, coordenadora de gestão de pessoas do Grupo Liberal e uma das responsáveis pelo evento, ao lado de Meg Martins, produtora executiva do Grupo.

Colaboradores de O Liberal dançaram ao som de Allanzinho, em apresentação pelo Dia das Mães na sede do Grupo Liberal. (Carmem Helena / O Liberal)

"O meu balanço é o que as pessoas sentiram. Se as pessoas ficaram felizes, então foi um sucesso. Esse é meu objetivo: sempre trabalhar em prol das pessoas. Foi um prazer produzir essa festa, hoje, para as mães do Grupo Liberal", declara Meg Martins.

A programação teve início por volta das 15h com apresentação da cantora e compositora paraense Eliane Renner, a Nega Lora, que dividiu o microfone com a filha, Letícia Renner, proporcionando um momento especial entre mãe e filha: "Para mim é um privilégio estar aqui. Eu já cantava com a minha filha na barriga e cantar aqui, pelo Dia das Mães, é muito especial", disse Nega Lora, que também aproveitou a oportunidade para lançar a nova música 'Completamente Apaixonada'.

Os cantores paraenses Nega Lora (ao lado da filha, Letícia Renner) e Allanzinho embalaram a programação pelo Dia das Mães na sede do Grupo Liberal. (Carmem Helena / O Liberal)

O cantor Allanzinho fez as participantes dançarem ao som de hits conhecidos. Ele deixou um recado a todas as mães: "É sempre um prazer estar aqui e ainda mais pelo Dias das Mães. Eu queria que mãe fosse eterna, mas, como não são, desejo que todos os filhos digam todos os dias às suas mães o quanto elas são amadas".

A recepcionista Cláudia Silva, 55, trabalha há 14 anos no Grupo Liberal e aproveitou mais uma comemoração pelo Dia das Mães na empresa. (Carmem Helena / O Liberal)

Uma das colaboradoras de O Liberal que aproveitou a programação foi a recepcionista Cláudia Silva, de 55 anos, que já trabalha há 14 anos na empresa. Ela é mãe de dois filhos: "Eu estou achando muito bom. A empresa sempre faz alguma coisa para comemorar datas importantes e, desta vez, trouxeram até artistas", comenta.

O evento contou com os parceiros Ver-o-Açaí e Coffee Lovers, responsáveis pelo buffet; a empresa audiovisual Horizon, com a atração do 'reflexo divertido' para as fotos das participantes; e a empresa Mary Kay, que forneceu serviços de limpeza de pele, spa para as mãos e brindes. Ao final da programação, houve sorteio de ingressos para cinema, circo, cupons para combos no restaurante Açaizeiros Pavulagem e ingressos para os shows de Allanzinho e José Augusto.

