Mãe dá à luz dentro de carro de aplicativo à caminho do hospital, em Belém

Um bebê nasceu dentro de um carro de aplicativo quando a mãe estava a caminho do hospital para dar à luz, em Belém. O caso incomum vivido por Elba Maria Carvalho e o marido, Aluízio Jr., ocorreu no último domingo (7) e emocionou toda a família. A pequena Olívia nasceu bem, saudável e deve receber alta ainda nesta terça-feira (9).

Segundo Narjara Oliveira, tia da pequena Olívia e que estava com Elba no dia do nascimento da bebê, a família imaginava que se tratava de mais um alarme falso. No entanto, com o aumento das contrações de Elba, tiveram que ir às pressas para o hospital.

“Ela já vinha sentindo contrações e, durante a gravidez ela passou muito tempo dedicada a entender e se preparar para o momento do parto. No dia do nascimento nós estávamos em casa e ela começou a sentir pontadas e dores. Como ela já tinha ido e voltado do hospital algumas vezes e não era o momento ainda, ela achava que ainda não ia nascer. Estávamos tranquilos. Já tínhamos deixado tudo pronto, roupas e veículo para levar ela.

Narjara conta que, devido a um imprevisto, o vizinho com quem estava acertado para levar a família de carro ao hospital não pode ir. Como Elba sentia muitas dores, eles precisaram chamar um motorista de aplicativo.

“Ela começou a sentir que ia nascer e quando as dores ficaram muito intensas tivemos que chamar o app. Saindo de casa a dilatação foi muito rápida. Meu irmão ia segurando a mão dela, tentando tranquilizá-la e fazendo aquela massagem que conforta. A gente estava desesperado na parte da frente e o motorista ficou pálido. Ele tentou ir o mais rápido possível para dar tempo dela chegar”, relembra.

O parto ocorreu quando eles pararam em frente ao hospital. Narjara correu para chamar os médicos e enfermeiros e ouviu Elba gritar avisando que a bebê já estava saindo. “Eu abri a porta dela [Elba] e estavam descendo a enfermeira, médico e maca quando o Aluízio já colocou a mão para segurar a bebe. Os médicos atenderam ela ainda dentro do carro. Graças a Deus deu tudo certo e a Olivia está bem. Ela nasceu muito saudável, às 20h20. Estamos muito felizes porque ela já vai ter alta e ir para casa, junto com a mãe”, diz.

Olívia nasceu medindo 48 centímetros e 3,160 kg. Ela é a segunda filha do casal, que já tem outra filha de três anos.