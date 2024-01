Guardas Municipais fazem parto emergencial de jovem, em Baião

Guardas civis municipais (GCM) realizaram o trabalho de parto de uma jovem na manhã desta sexta-feira (5), no interior de Baião, município do nordeste paraense. Os agentes foram acionados pela família de Francisca Pereira de Jesus, de 27 anos, que mora na vila do Tambaí Açu, pois a jovem já estava com fortes dores e não teria como chegar até a unidade de saúde. Com o auxílio da equipe de guardas, a pequena Aylana nasceu pesando cerca de 3.7000 kg.

VEJA MAIS

Segundo os agentes, após chegarem a casa de Francisca, tudo ocorreu muito rapidamente. Ela já estava em trabalho de parto iminente, sendo preciso uma rápida ação dos guardas para fazerem o parto. Na equipe estava o Técnico de Enfermagem, Rogério, a Inspetora GCM Gomes, qualificada como Técnica de Enfermagem, juntamente com o GCM Luís Gustavo. Todos atuaram da melhor maneira possível, com técnicas e equipamentos, para que a bebê e a mãe ficassem bem e em segurança.

Após o nascimento, mãe e recém-nascida foram devidamente conduzidas ao Hospital Municipal São Joaquim, sendo transportadas na viatura dos agentes para receberem assistências médicas mais especializadas.

“Afirmamos que esta foi uma das mais marcantes missões que já enfrentamos. Foi um momento verdadeiramente inesquecível”, relataram a Inspetora Gomes e o GCM Luís Gustavo.