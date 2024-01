Primeiro bebê de 2024 a nascer na Santa Casa é o menino Antoni Gael

O primeiro bebê a nascer na Santa Casa de Misericórdia de Belém, em 2024, foi o menino Antoni Gael Reis. Pesando 3.264, o recém nascido chegou ao mundo às 3h42 da manhã desta segunda-feira (1°) após a mãe enfrentar uma longa viagem de Garrafão do Norte, no nordeste paraense, até a capital paraense. Para a família é um alívio que o menino, que nasceu de oito meses, considerado prematuro, estava com muita saúde.

A mãe de primeira viagem, Maria Sidiane dos Reis, de 20 anos, entrou em trabalho de parte ainda na noite de domingo (31/12). Ao sentir as primeiras contrações, ela foi levada imediatamente pela família para a cidade de Ipixuna do Pará, e logo depois foi encaminhada para Belém.

“Quando a bolsa rompeu, eu não sabia exatamente o que era e mandei chamar a minha mãe. Ela quem disse que eu estava em trabalho de parto. Eu fui logo atendida e lá [no hospital] eles viram que eu tava com oito meses, então ele era prematuro. O nascimento dele foi uma surpresa, porque a gente não estava esperando ainda. Ele tinha que nascer depois do dia 15 de janeiro, até o final do mês era o previsto”, diz Maria Sidiane.