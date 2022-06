Luciano Bivar participa de lançamento de pré-candidatura de Celso Sabino a deputado federal

O pré-candidato a presidente da República Luciano Bivar, do partido União Brasil, participou, neste sábado (4), do lançamento da pré-candidatura à reeleição do deputado federal Celso Sabino. A programação, que começou à tarde, ocorreu na agremiação carnavalesca Rancho Não Posso me Amofiná, em Belém.

Ele disse que o partido União Brasil “se sentiu muito confortável” em escolher Celso Sabino como presidente da Comissão Mista de Orçamento, uma das mais importantes do Congresso Nacional. "O partido tem 56 deputados federais e 10 senadores e escolhemos Celso Sabino por sua capacidade de trabalho e dedicação à causa pública", disse. Ele afirmou que Celso é um deputado federal diferenciado. “Vocês vão ver esse nome, no futuro, governador do Pará”, completou.

Falando sobre seus projetos como pré-candidato à Presidência da República, Luciano Bivar disse que não aceita que um pai esteja desempregado e não tenha dinheiro para colocar o filho em uma escola. “Que o seu salário tenha uma mordida do imposto de renda e do benefício da Previdência Social quando os outros impostos cobrem isso. Não precisa tirar do assalariado. Não aceito o desemprego, não aceito essa mordida de imposto, não aceito a diminuição a cada dia do poder aquisitivo de nossa cesta básica”, afirmou.

Bivar também disse que o União Brasil é, mais do que uma nova alternativa, uma opção para melhorar o país: “Nós queremos o bem para o país. Somos a favor da liberdade, da livre economia de mercado”.

Em seu discurso, o deputado Celso Sabino falou sobre Belém. “A minha amada Belém está sofrendo, vendo o lixo se acumular nas esquinas. A minha amada Belém está vendo a cidade ficar só buraco e está vendo o povo sofrer com os ônibus quebrando. Mas não vou desistir de Belém e nem do Pará”, afirmou.

Ele disse que, como deputado federal, “conseguiu vencer” praticamente todas as bandeiras de campanha. "Uma delas é a pavimentação da BR 163 (entre Santarém e Cuiabá), feito alcançado no início de 2020. A substituição das pontes de madeira da Transamazônica por pontes de concreto. A ponte sobre o rio Araguaia, entre Xambioá e São Geraldo´”, disse.

Também citou a Lei Kandir. “E, no primeiro ano, em 2019, conseguimos celebrar um acordo com a União e, desde lá, mais de R$ 6 bilhões estão sendo destinados aos estados exportadores para compensar os seus prejuízos. E o estado do Pará é um dos maiores exportadores do Brasil”, afirmou. Também falou sobre a aprovação, histórica, em Brasília, da lei que aumentou a pena para quem maltrata os animais. É a Lei Sansão, da qual ele foi o relator.