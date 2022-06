Luciano Bivar defende, em Belém, imposto único e apoia reeleição de Helder Barbalho

O pré-candidato a presidente da República Luciano Bivar pelo partido União Brasil defendeu, em Belém, na tarde desta sexta-feira (3), o apoio a candidatura do governador Helder Barbalho (MDB) a reeleição como chefe do executivo estadual; a adoção de um imposto único para o país como proposta de simplificação tributária e a execução de obras de infraestrutura para as regiões Norte e Nordeste, em especial para o Pará. Entre as proposta de Bivar para o Estado está a formalização de uma zona franca na região do Marajó, que atualmente já possui condições tributárias implementadas pelo governo Helder.

Ao lado dos deputados federais Celso Sabino e Hélio Leite, do PSDB, Antônio Bivar relatou que almoçou hoje com o governador Helder Barbalho e que o partido União Brasil trabalha para eleger quatro deputados federais e seis estaduais nas eleições deste ano.

O pré-candidato cumpre programação intensa em Belém. Ele reunirá com militantes mulheres e jovens ligados ao partido, entre outros compromissos de campanha.