Luciano Bivar cumpre agenda em Belém na sexta e no sábado

O pré-candidato a presidência da república pelo partido União Brasil, Luciano Bivar, estará em Belém nesta sexta-feira (3) para participar de agendas partidárias.

Às 16h, ele participará do Congresso Estadual União Mulher do Pará, no diretório estadual do partido que fica no bairro da Campina, na capital paraense.

Na manhã de sábado (4), ele encerra a agenda no estado com o Congresso Estadual União Jovem do Pará, voltado para juventude do partido.

Inicialmente parte das conversas da chamada "terceira via" ao lado do PSDB, MDB e Cidadania, o União Brasil optou por uma pré-candidatura própria e no mês de maio lançou Bivar para concorrer o cargo pela legenda que resultou da fusão entre o PSL e o Democratas.

Ele é deputado federal, tem 77 anos, foi dirigente do Sport Club Recife e já disputou a presidência em 2006, pleito no qual ficou em último lugar.

Para as eleições de outubro, o presidente da sigla irá dispor do maior fundo eleitoral, orçado em R$770 milhões. Somados ao fundo partidário, os recursos do União Brasil ultrapassam R$1 bilhão - montante que tem sido cobiçado por candidatos como Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e até Luiz Inácio Lula da Silva, que estão buscando ampliar as conversas com o partido.

Para Eliel Faustino, um dos três deputados estaduais do partido no Pará, a candidatura é importante para fortalecer a legenda recém-inaugurada.

"Creio que a vinda do presidente Bivar é extremamente importante para o fortalecimento da sigla no estado e é um grande quadro do partido, um articulador de forças políticas que tem poder de aglutinar muita gente. Então é um motivo de orgulho e satisfação ter ele aqui conosco. As pesquisas retratam um momento. A questão da discussão em relação a uma terceira via e outras candidaturas ainda está em formatação. Mas creio que sim, há espaço no cenário político para discutir outros projetos além da dicotomia do voto da esquerda ou da direita", avalia ele, que é pré-candidato à reeleição.