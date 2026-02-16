longe da estrada, moradores aproveitam o carnaval em praças e pontos turísticos de belém

Enquanto muitas pessoas deixam Belém durante o Carnaval, milhares de moradores optam por permanecer na capital paraense, seja por questões financeiras, compromissos de trabalho ou preferência pessoal. Na manhã desta segunda-feira (16), locais tradicionais como a praça Batista Campos e a Estação das Docas estiveram entre os mais procurados por famílias em busca de um lazer tranquilo.

Na praça Batista Campos, o piloto de aeronave Tales Arcoverde, de 46 anos, aproveitava o feriado ao lado da família. Segundo ele, a decisão de permanecer em Belém está relacionada à rotina intensa de trabalho e à presença de uma criança pequena. “Eu já tenho uma rotina corrida, então aproveito as minhas folgas para ficar em casa. Com criança pequena, às vezes a gente tenta sair, para fazer alguma coisa, mas dessa vez optamos por ficar aqui mesmo”, explicou.

Durante o período carnavalesco, a programação da família inclui encontros com parentes e passeios em locais mais tranquilos da cidade. “A gente tenta encontrar os familiares, fazer visitas que no período normal não consegue, e também passear com ela (a filha) pela cidade em lugares mais calmos. É uma boa época”, afirmou. Thales estava acompanhado da esposa, da sogra e da filha Mariana, de três anos. Segundo ele, a possibilidade de viajar nem chegou a ser cogitada. “A gente nem cogitou em sair, nem praia, nem interior. Resolvemos ficar aqui mesmo”, completou.

O piloto de aeronave Tales Arcoverde e a família na praça Batista Campos: “Dessa vez, optamos por ficar aqui mesmo, em Belém”, explicou (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Também na praça Batista Campos, o taxista Jeremias Rei, de 65 anos, aproveitava o feriado prolongado ao lado da família. Ele destacou que, por conta da profissão, raramente consegue descansar. “Taxista não tem folga, né? Aproveitei o feriadão, convidei uma filha e os netos para dar uma volta aqui na praça”, contou.

Jeremias disse que gosta de frequentar espaços públicos com a família e destacou a importância de reunir diferentes gerações. “Eu gosto de ter a terceira geração, os netos, comigo. Quando não é aqui, é na Praça da República ou no Portal (da Amazônia). Graças a Deus, a gente tem essas opções”, afirmou. Para ele, o período também serve para descansar a mente. “Ficar com a mente totalmente fora do trabalho”.

Questionado sobre viagens, Jeremias contou que possui casa em Mosqueiro e esteve na ilha no domingo. “Retornei, porque não dá para ficar o tempo todo. Fiquei lá sexta, sábado e domingo”, disse. Depois do passeio, eles retornariam para casa, mas a programação seria retomada nesta terça-feira (17). “Amanhã pode ser na Praça da República ou o Portal da Amazônia ou Forte do Castelo. Estamos tendo várias opções”, contou.

Lugares mais tranquilos

Já na Estação das Docas, o movimento também foi intenso na manhã desta segunda-feira. O cineasta Michel Mosso, de 36 anos, aproveitava o espaço acompanhado do filho Kael, de quatro anos. Ele explicou que a permanência em Belém coincidiu com um período de descanso após uma sequência de viagens a trabalho. “Eu fiquei dez dias fora antes do carnaval, trabalhando, e quando voltei coincidiu de estar no carnaval. Então, optei por descansar em casa e ficar por aqui”, relatou.

Michel contou que a programação com o filho prioriza ambientes mais calmos e ao ar livre. “A gente passou pelo Ver-o-Rio pela manhã e agora estamos na Estação das Docas. Vamos almoçar por aí e ficar, porque com criança a programação é diferente”, disse. Ele afirmou que chegou a procurar opções de blocos infantis, mas não encontrou. “Como estou só eu e ele, optamos por lugares mais tranquilos, sem muita aglomeração. Ele não gosta de som alto, barulho, isso incomoda as crianças”, explicou.

O cineasta Michel Mosso, 36, e seu filho Kael, de quatro anos, optaram pela Estação das Docas (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Segundo o cineasta, espaços abertos, com vento e contato com a natureza, acabam sendo a melhor alternativa para aproveitar o feriado com o filho. O movimento registrado em pontos como a praça Batista Campos e a Estação das Docas reflete, portanto, a escolha de muitos moradores de Belém por um Carnaval mais tranquilo, valorizando o convívio familiar e os espaços públicos da cidade.