Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Carnaval 2026: confira quais serviços de saúde abrem e fecham em Belém

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

SAMU e prontos-socorros 24h estarão com o funcionamento normal (Foto: senivpetro / Freepik)

A Prefeitura de Belém divulgou como será o funcionamento dos serviços de saúde da capital paraense na semana de Carnaval. Confira o que abre e fecha a respeito dos prontos socorros, serviços de apoio e de urgência e emergência.

Todos os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente. São eles:

  • UPA Icoaraci
  • UPA Sacramenta
  • UPA Terra Firme
  • UPA Jurunas
  • UPA Marambaia

Os seguintes prontos-socorros 24h também funcionarão normalmente:

  • Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (HPSM-14)
  • Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM-Guamá)
  • Hospital Geral de Mosqueiro

Ainda segundo a Prefeitura de Belém, os serviços de apoio 24h estarão disponíveis para a população. Os serviços são:

  • SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
  • CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica)

Já as Unidades Mistas funcionarão em horário comercial, exceto urgência. As unidades são: 

  • UBS Baía do Sol (Mosqueiro)
  • UBS Carananduba (Mosqueiro)
  • UBS Cotijuba
  • UBS Outeiro
  • UBS Tapanã
  • UBS Jurunas
  • UBS Icoaraci
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Serviços de saúde

abre e fecha carnaval

cidades

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda