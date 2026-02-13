Carnaval 2026: confira quais serviços de saúde abrem e fecham em Belém
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente
A Prefeitura de Belém divulgou como será o funcionamento dos serviços de saúde da capital paraense na semana de Carnaval. Confira o que abre e fecha a respeito dos prontos socorros, serviços de apoio e de urgência e emergência.
Todos os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente. São eles:
- UPA Icoaraci
- UPA Sacramenta
- UPA Terra Firme
- UPA Jurunas
- UPA Marambaia
Os seguintes prontos-socorros 24h também funcionarão normalmente:
- Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (HPSM-14)
- Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM-Guamá)
- Hospital Geral de Mosqueiro
Ainda segundo a Prefeitura de Belém, os serviços de apoio 24h estarão disponíveis para a população. Os serviços são:
- SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
- CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica)
Já as Unidades Mistas funcionarão em horário comercial, exceto urgência. As unidades são:
- UBS Baía do Sol (Mosqueiro)
- UBS Carananduba (Mosqueiro)
- UBS Cotijuba
- UBS Outeiro
- UBS Tapanã
- UBS Jurunas
- UBS Icoaraci
