Carnaval 2026: confira quais serviços de saúde abrem e fecham em Belém

A Prefeitura de Belém divulgou como será o funcionamento dos serviços de saúde da capital paraense na semana de Carnaval. Confira o que abre e fecha a respeito dos prontos socorros, serviços de apoio e de urgência e emergência.

Todos os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente. São eles:

UPA Icoaraci

UPA Sacramenta

UPA Terra Firme

UPA Jurunas

UPA Marambaia

Os seguintes prontos-socorros 24h também funcionarão normalmente:

Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (HPSM-14)

Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM-Guamá)

Hospital Geral de Mosqueiro

Ainda segundo a Prefeitura de Belém, os serviços de apoio 24h estarão disponíveis para a população. Os serviços são:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica)

Já as Unidades Mistas funcionarão em horário comercial, exceto urgência. As unidades são:

UBS Baía do Sol (Mosqueiro)

UBS Carananduba (Mosqueiro)

UBS Cotijuba

UBS Outeiro

UBS Tapanã

UBS Jurunas

UBS Icoaraci