Lixo eletrônico: campanha itinerante visita Aldeia Amazônica nesta sexta (26)

O complexo Aldeia Cabana, também conhecido como Aldeia Amazônica, em Belém, recebe uma ação da campanha itinerante de coleta de resíduos eletrônicos, nesta sexta-feira (26), das 9h às 14h. A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do descarte correto desses materiais e dar destinação adequada aos produtos aos equipamentos eletrônicos que não estão mais em condições de uso. A ação é importante, pelo motivo desses materiais conter substâncias tóxicas que, se descartadas de forma inadequada, podem contaminar o solo, o lençol freático, além de prejudicar a saúde da população.

Podem ser descartados materiais inservíveis como celulares, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, baterias, pilhas entre outros. Ao participar da ação, a população estará contribuindo para a preservação do meio ambiente e à promoção da saúde pública. O material coletado será encaminhado para reciclagem, para que sejam reutilizados. A iniciativa tem parceria com o Instituto Descarte Correto e Equatorial Energia.

Belém arrecadou 10 toneladas de lixo eletrônico entre abril e dezembro de 2023, durante campanha de conscientização realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), desenvolvida em parceria com o Instituto Descarte Correto. Com relação à pesagem deste ano, os dados ainda não estão disponíveis, ainda segundo a Semma. A iniciativa iniciou em abril do ano passado e funciona em pontos itinerantes em toda a capital paraense.

Como funciona a campanha?

A campanha funciona com um ponto itinerante, instalado em locais de grande concentração de pessoas, e tem percorrido vários bairros da capital. A coleta é realizada às sextas-feiras. Além do ponto itinerante, a campanha mantém dois pontos fixos: um deles fica na praça do Horto Municipal, na rua dos Mundurucus, e o outro é o galpão do Instituto Descarte Correto, na avenida João Paulo II, nº 1134.