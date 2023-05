Lixo e entulho ocupam calçada atrás do cemitério Santa Izabel, no Guamá

O lixo e o entulho ocupam a calçada atrás do cemitério Santa Izabel, no Guamá, em Belém. O cenário contrasta com a realidade em frente ao cemitério, na avenida José Bonifácio, cuja calçada é bem cuidada pela prefeitura de Belém.

O microempresário Eduardo Benigno, 42 anos, disse que são duas realidades totalmente diferentes. “São dois mundos distintos e opostos. A frente do cemitério é bem cuidada, enquanto atrás do cemitério continua virando um lixão. Continua não tendo segurança, não tem iluminação, não tendo acessibilidade", disse.

"É uma calçada ali. Mas ninguém anda pela calçada. As pessoas têm que andar pela rua”, contou ele, que mora atrás do cemitério Santa Izabel. “Quando chove, esse lixo todo vai parar perto das casas. E é ao lado do 'Barros Barreto', que é um hospital de referência. Tem um lixão público”, contou Eduardo Benigno.

LEIA TAMBÉM:

"Só recolher o lixo não basta. É preciso fiscalizar", diz morador

Ele afirmou que a prefeitura recolhe o lixo, mas que apenas esse serviço não basta. “A gente não quer só que recolha o lixo. A gente quer que a prefeitura seja fiscal para que as pessoas não joguem lixo”, afirmou Eduardo. Eduardo também disse que, na parte de trás do cemitério, tem uma necrópole pública, onde, em sua opinião, a prefeitura poderia fazer uma sala de velório ou uma base da Guarda Municipal, “para dar segurança no próprio cemitério".

Ainda segundo Eduardo, o "Santa Izabel" está se "tornando um espaço de moradores de rua que, muitas vezes, assaltam à noite. As pessoas não têm coragem de passar atrás do cemitério Santa Izabel sozinhas. É assalto atrás de assalto”, disse.

Para tentar amenizar um pouco a situação, alguns moradores criaram um jardim em alguns pontos da rua Barão de Mamoré, na tentativa de evitar o descarte irregular dos resíduos sólidos.

Posicionamento da Prefeitura de Belém

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou “que, no momento, não dispõe de efetivo para manter um posto fixo dentro do Cemitério”. Contudo, a GMB afirmou que realiza diariamente rondas preventivas e ostensivas com motos e viaturas nos cemitérios públicos administrados pela Prefeitura de Belém, como o Santa Izabel, no bairro do Guamá. “Mesmo assim, a GMB vai intensificar o patrulhamento no local”, garantiu.

Também por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que "...na avenida Barão de Mamoré, principalmente atrás do cemitério de Santa Izabel, são realizados os serviços de coleta de lixo nas segundas, quartas e sextas-feiras, e o de entulho todos os dias. O órgão municipal de Saneamento Informa também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência.

O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059. Vale ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato".

A Sesan solicita à população contribua com essa fiscalização e ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido entrar em contato imediato com o órgão