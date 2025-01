Listão da UFPA: caloura de Belém conquista 3º lugar geral e acumula quatro aprovações em Medicina

Maria Victória Souza da Silva Conde, de 22 anos, conquistou o 3º lugar geral do Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA), divulgado nesta sexta-feira (24). A estudante, que foi aprovada Medicina, também já acumula outras três aprovações no mesmo curso: em 2021, passou na Universidade de São Paulo, na Universidade do Estado do Pará (Uepa), e na UFPA - ficando em 3° lugar geral.

Apesar de não ter Medicina como sua primeira escolha — ela inicialmente sonhava em cursar Engenharia —, foi no terceiro ano do ensino médio, em 2019, que decidiu seguir a área da saúde. A trajetória não foi fácil: na primeira tentativa, em 2019, não foi aprovada. Atualmente, Maria Victória estava cursando Medicina na Universidade de São Paulo (USP) e, em junho de 2024, voltou a Belém para tentar novamente a aprovação em Medicina na UFPA ou na Uepa.

E, assim, cursar a graduação dos sonhos e estar junto da família. “Eu fiz um ano de cursinho e, na segunda tentativa, passei na UFPA, na Uepa e na USP, em Medicina. Escolhi cursar a USP e completei sete semestres lá. Mas meu objetivo sempre foi voltar para Belém. Então, decidi tentar novamente para validar minhas matérias e estudar na UFPA, que é minha escolha definitiva. A UFPA é mãe, é tudo para mim”, contou Maria Vitória.

Para alcançar o resultado, a jovem apostou em uma rotina intensa de estudos, conciliando diferentes cursos preparatórios. “De manhã, fazia a QI [vestibulares]; à tarde, focava em redação e questões específicas com os outros cursos voltados para Ciências Humanas e da Natureza”, explica Maria.

Agora, Maria Vitória se prepara para um novo capítulo de sua jornada acadêmica, mais perto de casa e com a certeza de que cada esforço valeu a pena. Ao saber da aprovação, ela comemorou a conquista ao lado dos familiares e professores em um curso particular, na capital paraense.

Se dividindo em uma rotina entre fazer resoluções de questões e outros métodos de estudo, a jovem detalha como foi a preparação no último ano: “Acho que foi muito diferencial para mim fazer realmente mais questão do que o conteúdo mais pesado. Acho que focar em questão para mim foi o que me ajudou muito em concluir”.