Estudante em cadeira de rodas do Barreiro celebra vaga no curso de Serviço Social da UFPA

A conquista de Ana Paula Silva de Souza, de 27 anos, moradora do bairro do Barreiro, em Belém, vai muito além de um simples resultado de vestibular. Na cadeira de rodas há dois anos, ela alcançou o sonho de ser aprovada no curso de Serviço Social na Universidade Federal do Pará (UFPA), um dos mais disputados do estado.

Ana Paula Silva de Souza, 27 anos, caloura do curso de serviço social da UFPA (Foto: Rede Social)

“Foram nove anos de luta, mas nunca pensei em desistir. No momento mais difícil da minha vida, quando achei que fosse parar, foi exatamente quando encontrei forças para seguir em busca dos meus sonhos”, afirma Ana Paula, relembrando o percurso que a levou até a aprovação.

Cadeirante de 27 anos conquista vaga no curso de Serviço Social da UFPA Foto: Rede Social | Ana Paula Silva Souza Foto: Rede Social | Ana Paula Silva Souza Foto: Rede Social | Ana Paula Silva Souza Foto: Rede Social | Ana Paula Silva Souza

A jovem, que sempre sonhou em cursar Serviço Social, viu no novo desafio uma oportunidade de ressignificar sua trajetória. “Quando me vi na cadeira de rodas, isso se tornou mais um motivo para não desistir. Eu quero lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, ser voz para quem precisa e fazer a diferença.”

VEJA MAIS



Ana Paula não esconde o orgulho de carregar consigo o sonho de várias gerações de mulheres de sua família. “Passar na UFPA não era só o meu sonho, era o sonho da minha mãe, da minha avó, de todas as mulheres da minha família. Hoje, essa vitória é por mim e por elas. Dediquei dois anos intensamente aos estudos, e essa aprovação é a prova de que nunca devemos desistir, mesmo diante dos momentos mais difíceis.”

Ana Paula Silva de Souza ao lado da familia no bairro do Barreiro, em Belém (Foto: Rede Social)

Segundo Ana Paula, ela perdeu os movimentos do corpo de forma repentina em 18 de agosto de 2023, devido a uma mielite transversa, inflamação rara na medula espinhal, possivelmente associada a uma reação alérgica. Desde então, sua vida mudou drasticamente. “Tudo aconteceu de um dia para o outro, e até hoje os médicos investigam o que realmente causou isso. Foi muito difícil me adaptar à cadeira de rodas, mas transformei essa situação em combustível para lutar pelos meus objetivos.”

Com a força de quem superou barreiras pessoais e sociais, Ana Paula acredita que sua trajetória será um exemplo para outros jovens. “Eu quero ser inspiração para outras pessoas com deficiência, mostrar que é possível vencer, mesmo com tantas adversidades. O Serviço Social é a minha missão de vida, e estou pronta para ajudar quem precisa.”