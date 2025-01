Listão da UFPA: calouros comemoram aprovação nos colégios de Belém

Calouros do Colégio Physics festejaram a aprovação no vestibular após a divulgação do listão dos aprovados no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA) na manhã desta sexta-feira (24). A unidade, localizada no centro de Belém, foi tomada pelos candidatos classificados que participaram da festa com professores e dirigentes da escola. Muito banho de trigo e ovo marcaram a festa no local.

A diretora do Physics, Taynara Rodrigues, celebra a aprovação de tantos estudantes e destaca a missão do colégio em preparar os alunos para que se atinja esse resultado.”O Physics vem trabalhando com algo muito sólido, um serviço de muita responsabilidade E pauta dentro de um trabalho com muita disciplina, com muita competência e também mérito dos nossos alunos, que se dedicaram ao longo do ano. E a gente tem esse diferencial de ser estratégico e de direcionar realmente para resultados concretos”, afirma.

No local, a comemoração foi grande e com calouros em diversos cursos, principalmente em Medicina. “Estamos com alunos nos primeiros lugares também, a gente vem seguindo o topo nas aprovações nos vestibulares mais concorridos e no curso mais concorrido que é a Medicina. Estamos com churrasco, estamos com banda, estamos com dançarinos e recebendo todos os nossos alunos aprovados”, relata Taynara.

“Essas primeiras colocações são um resultado grandioso, em Medicina, que é o mais concorrido. E fora dos outros cursos também. Isso é fruto do trabalho em equipe, de toda essa família, dos professores, da equipe pedagógica e, principalmente, dos nossos alunos”, completa a gestora.

Emoção

Após um ano inteiro de preparação e quatro tentando ser aprovado, a emoção tomou conta do jovem Ruan Monteiro, de 20 anos, que foi aprovado em Medicina. O estudante diz que estava na expectativa em ser classificado no curso e, agora, espera para poder iniciar a graduação. “Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. E quem me ajudou mais foi a minha família. E em questão de cursos tive muita ajuda do Physics. Foi essencial na minha vida”, conta.

“Eles me acolheram, o que eu tinha dificuldade, eles me ajudavam. E a sensação de passar é indescritível. Eu chorei. Eu não tinha acreditado que eu tinha passado, porque meu nome é muito grande. Mas, mesmo assim, dava para escutar um pouquinho, depois eu fui no listão para confirmar. Foram quatro longos anos tentando, mas valeu a pena.”, completa o mais novo calouro da UFPA.



Rosana Bastos

Também nesta manhã de sexta, o resultado do listão trouxe muita alegria ao estudantes do Sistema de Ensino Rosana Bastos, localizado no bairro de Nazaré, em Belém. O clima era de festa, com familiares, professores e estudantes comemorando as aprovações, especialmente no disputado curso de Medicina.

O diretor do sistema de ensino, Antônio Carvalho, celebrou os resultados e destacou a importância do trabalho em equipe para alcançar as aprovações. "Nós conseguimos aprovações de Medicina de vários alunos. A primeira tentativa é muito difícil nesse curso. Então, é só agradecimento pela vitória, pelo trabalho e pela conquista desses alunos. O futuro deles, que passou por aqui, está construído. Muita felicidade”, comenta.

Carvalho também compartilhou o "segredo" do sucesso em tantas aprovações, mesmo diante das mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): "Fundamentalmente, a qualificação do nosso professor. Aqui, quase todos os professores são mestres e doutores. Essa qualificação faz toda a diferença na aprovação do nosso alunado. Fico muito feliz com isso”, completa o gestor.

Dedicação



Entre os aprovados estava Arley Guilherme, que conquistou uma vaga em Medicina. Ele atribuiu sua vitória à dedicação e aos sacrifícios feitos durante sua preparação. "O diferencial foi acreditar que ia dar certo, estudar muito e sacrificar muita coisa que a gente acha que faz bem, mas na verdade só atrasa", diz o calouro.

Aluno do Ideal é 2º lugar geral

Tiago Santos, aluno do Grupo Ideal durante todo o Ensino Médio, conquistou o 2º lugar geral no Vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA) e também no ranking de Medicina, destacando-se logo na primeira tentativa. Outros alunos do Ideal também obtiveram excelentes resultados, como Theo Sobral Feitosa (1º lugar em Biologia) e Lucas Canto (2º lugar em Engenharia Mecânica).

O diretor Cássio Maciel ressaltou o foco na matriz do Enem, o uso do sistema Poliedro, professores experientes e apoio psicológico como diferenciais do colégio, além de eventos para equilibrar estudo e descontração. "Em 2025, será implementada uma nova parceria de trabalho socioemocional para fortalecer o equilíbrio emocional dos estudantes durante a preparação para o vestibular", disse o diretor.