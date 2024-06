Lista tem 8 colônias de férias em Belém; veja como inscrever crianças e bebês

O mês de julho está chegando e as férias escolares já fazem a alegria da criançada. Uma boa opção para esse período são as colônias de férias, que reúnem atividades com amplas temáticas de aprendizagem com criatividade e diversão. Em Belém, várias opções de colônias de férias já estão co inscrições abertas para bebês e crianças de várias idades. Confira:

Planetário

Um espaço para se divertir e aprender sobre as ciências. Essa será a Colônia de Férias do Planetário que está com as inscrições abertas. Os interessados deverão se inscrever presencialmente no setor de agendamento do CCPPA, das 8h às 18h. A taxa é de R$ 15 por atividade. As inscrições de crianças precisarão ser realizadas pelo responsável. Os interessados deverão se inscrever presencialmente no Planetário, no setor de agendamento do CCPPA, localizado na Avenida Augusto Montenegro, s/n, km 03, ao lado do Mangueirinho. As inscrições serão encerradas até o limite das vagas disponíveis.

Crianças aproveitam atividades no Planetário do Pará (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O minicurso ofertado é intitulado “Métodos de soluções de Equações Diferenciais” e, entre as oficinas propostas, estão: “Ludião, o princípio do submarino”, “Construção de foguetes”, “Aprendendo com insetos de papel”, “Mini Terrário”, “Origami”, “Bolha de Sabão”, “Produção de batons naturais à base de insumos sustentáveis” e “Química na prática: produção de cristais”. A relação completa das atividades está disponível na internet. Além das oficinas, os inscritos poderão participar de sessão de cúpula. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (91) 3284-9116 ou e-mail agenda.planetario@uepa.br.

Diversão

Nos outros meses, as quartas-feiras são dias especiais que o Planetário abre as portas gratuitamente para a população. Na tarde da última quarta-feira (19), um dos vários grupos que visitou o planetário para se divertir e aprender com a ciência foi família de Rebecca Bernardo, de 25 anos. Junto com ela estiveram as crianças Arthur Furtado, de 9 anos, Alice Bernardo, 9, e João Bernardo, de 10 anos. As crianças se divertiram muito nos experimentos físicos e na sessão da cúpula. “É muito legal aqui. O que mais gostei foi o de rodar (aponta o menino). A adrenalina é muito grande, é muito legal. A tontura dá uma emoção, é por isso que esse brinquedo é legal”, disse João.

A irmã Alice Bernardo ficou muito entusiasmada com o experimento Gerador de Van de Graaff, conhecida por arrepiar os cabelos quando as pessoas tocam em uma esfera, devido a eletroestática. “Eu estou gostando mais desse que deixa o cabelo arrepiado”, declarou a menina. O primo Arthur Bernardo ficou encantando com a bicicleta, que ao pedalar cria energia elétrica, que acende uma lâmpada. “Todo hora que pedalo ela gera uma energia renovável que acende a luz”, contou.

Para a enfermeira Rebecca Bernardo, que levou as crianças junto com a mãe ao planetário, o aprendizado de ciência de maneira lúdica é o mais importante. “Trouxemos eles para aproveitar o primeiro dia de férias deles. Para conhecerem mais sobre astronomia, química, física, não tinha visto nunca vindo no planetário. Foi ótimo para eles terem mais conhecimento com experiências. É muito interessante por ser um passeio gratuito e as crianças terem a oportunidade de aproveitar todas essas experiências”, destacou.

Outras opções de colônias de férias

Assembleia Paraense

Colônia de Férias - de 01 a 12 de julho (Faixa etária: 05 a 12 anos) - somente sócios

Acampamento AP - de 02 a 04 de julho (Faixa etária: 13 a 17 anos) - sócios e convidados

Endereço: Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza, Belém

Telefone: (91) 3181-9900

O Bardo – Escola de Artes

Datas: 10, 11, 12, 13 e 14 de julho

Oficinas: Circo, Teatro de Bonecos, Hip-Hop, Brincanças e Capoeira

Valor: R$ 350

Contato: (91)98244-4204

Shopping Pátio Belém – Mini Colônia de férias

Datas: Até 31 de julho - 3º piso

Horário: 15h às 18h

Sistema Piaget - Oficinas e brincadeiras

Oficinas, brincadeiras e atividades lúdicas com abordagem pedagógica

Endereço: rodovia Mário Covas, nº 375, próximo ao semáforo do Conjunto Satélite.

Contato: (91) 98186-7092

Brinquedoteca IL

Bairro da Sacramenta, próximo ao Colégio Rosalina

Contato: (91) 98584-9937

Período: de 01 a 12 de julho

Inscrições: até 1º de julho

Faixa etária: de 3 a 13 anos

Horário: 8h30 às 11h30

Valor: R$ 65

Férias na Luizinha - Luiza Duarte Academia

Período: 01 a 12 de julho

Horário: 9h às 11h30

Primeira semana: R$ 279,90

Diária: R$ 79,90

Local: Rua dos Mundurucus, nº 2130, Belém

Contato: (91) 3224-6682

Aquarela Clínica Psicomotora

Período: 15 a 18 de julho

Valor: R$ 200

Faixa etária: 6 meses a 3 anos

Edifício Vitta Offfice, av. Romulo Maiorana, nº 700, Marco.

Contato: (91) 99383-1213

Arena Sports Belém ON

Faixa etária: 5 a 15 anos

Valor: R$ 250

Travessa Pirajá, nº 2026, bairro do Marco, Belém.

Inscrições: letzplay.me/bosque-tennis/location

Contato: (91) 3347-7652