Linha hidroviária municipal entre Icoaraci e Cotijuba é transferida para Outeiro

Nesta quarta-feira (22), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), informou sobre a mudança provisória da linha hidroviária municipal, que realiza a viagem para a ilha de Cotijuba, para o trapiche Chico Sampaio, localizado no distrito de Outeiro. O serviço será iniciado amanhã (23), com a saída da linha fluvial de Cotijuba, no horário das 5h45, até o trapiche de Outeiro.

A mudança é por conta das obras para instalação do novo flutuante e da nova passarela realizadas na rua Siqueira Mendes, no trapiche de Icoaraci, que está previsto para ser entregue no mês de julho. “A transferência da operação para Outeiro permanece enquanto durar o serviço de instalação das novas estruturas”, diz o comunicado da Semob.

Após o percurso até o trapiche Chico Sampaio, os passageiros deverão embarcar na balsa com destino a Icoaraci. Os outros horários disponíveis para viagem, entre às 9h e às 18h30, também serão realizados com saída do trapiche de Outeiro com direção à Cotijuba.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)