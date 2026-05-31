‘Lindo’, ‘maravilhoso’ e ‘cheio de fé’: fiéis aprovam cartaz oficial do Círio de Nazaré 2026

O cartaz oficial do Círio de Nazaré 2026 foi apresentado aos fiéis na noite deste domingo (31), na Praça Santuário, em Belém. A revelação ocorreu após a missa e a coroação da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, realizadas na Basílica Santuário. Entre aplausos e manifestações de devoção, os devotos destacaram a beleza da peça e a mensagem de fé representada na arte que acompanhará a maior manifestação religiosa do país.

(Foto: Carmem Helena)

Emoção e tradição na Praça Santuário

A farmacêutica Lena dos Santos, de 47 anos, acompanhou mais uma vez a apresentação do cartaz e saiu encantada com a nova peça.

“Eu achei o cartaz lindo como sempre. Todos os anos eu prestigio esse momento e eu achei maravilhoso. Um cartaz simples, mas que mostra a fé do povo, os santos, os anjos atrás. É um momento de prestígio”, afirmou.

Lena dos Santos. (Foto: Carmem Helena)

Para ela, o cartaz consegue traduzir a devoção dos paraenses e a importância da festividade para os fiéis que aguardam o Círio durante todo o ano.

Primeira experiência marcada pela gratidão

A aposentada Cecília Guedes, de 70 anos, participou pela primeira vez da apresentação do cartaz. Moradora de Portel, ela está em Belém para tratamento de saúde e aproveitou a oportunidade para acompanhar o evento.

“Gostei do cartaz. Achei bonita a apresentação. Eu ainda não tinha assistido, mas gostei muito”, contou.

Cecília disse que se identificou com todos os elementos da peça e revelou que vive um momento especial de recuperação.

Cecília Guedes. (Foto: Carmem Helena)

“Estive muito doente, mas já estou melhor. Eu pedi minha saúde a Nossa Senhora de Nazaré”, relatou emocionada.

Simbologia religiosa chama atenção dos devotos

O autônomo José Vinhas destacou a presença do anjo Gabriel na composição do cartaz e o significado religioso da cena retratada.

“O cartaz está lindo, principalmente porque tem a imagem do anjo Gabriel com a Anunciação a Maria”, observou.

Segundo ele, a arte reforça a mensagem central da fé cristã.

(Foto: Carmem Helena)

“O Círio em si não é apenas a imagem de Maria, mas também o filho dela, que é Jesus, quem ela carrega no colo”, explicou.

Frequentador assíduo do evento e coordenador da liturgia da Basílica Santuário, José afirmou que faz questão de participar todos os anos da apresentação do cartaz, considerada uma das primeiras grandes emoções da preparação para o Círio.

Escolha e produção do cartaz

A seleção do Cartaz 2026 foi realizada por uma comissão composta por integrantes da Diretoria da Festa, da Arquidiocese de Belém e por padres barnabitas. Após a escolha, a peça passou por ajustes finais até chegar à versão oficial apresentada ao público.

Desde 2007, o lançamento do cartaz é realizado de forma aberta e costuma reunir milhares de pessoas na Praça Santuário. Neste ano, serão produzidos 900 mil exemplares.

A criação da peça é assinada pela Mendes Comunicação, agência voluntária da festividade, sob coordenação da Diretoria de Marketing da Festa de Nazaré.

Cartaz oficial do Círio de Nazaré 2026. (Foto: ASCOM | DFN)

A fotografia oficial da imagem de Nossa Senhora foi feita pela fotógrafa Nathalia de Lima Fonseca, que participa pela primeira vez de um projeto oficial do Círio de Nazaré. Formada em Psicologia e atuando desde 2014 na fotografia de famílias e eventos, ela afirma ter recebido o convite em um momento especial de sua trajetória.

“A fotografia carrega quem somos, o que acreditamos e de onde viemos. Recebi essa oportunidade como uma graça e uma resposta muito íntima que guardo comigo”, declarou.

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Descritivo do Cartaz

Esta proposta do Cartaz do Círio 2026 traduz o tema “Maria, Missionária que nos dá Jesus” por meio de uma composição monumental e atemporal, inspirada em um painel esculpido em alto-relevo de mármore Carrara, que transmite solenidade, tradição e profunda espiritualidade.

Ao fundo, estão representados quatro momentos marcantes da missão de Maria: a Anunciação, a Natividade, Maria aos pés da Cruz e a Ressurreição. Cenas que revelam sua trajetória de entrega e fidelidade: Maria que acolhe o chamado de Deus, gera o Salvador, permanece firme diante da dor e testemunha a vitória da vida sobre a morte.

No centro da composição, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré se destaca com intensidade singular. O contraste entre a leveza do mármore branco e a riqueza dos detalhes do manto reforça sua presença como coração simbólico do Círio de Nazaré.

O resultado é um cartaz de forte impacto visual e espiritual, capaz de comunicar, através da arte, a fé, a memória e a continuidade de uma devoção que atravessa gerações.





