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Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é coroada e sobe ao Glória; veja momento

A subida foi conduzida pelas mãos do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e de membros da Diretoria da Festa e da Guarda de Nazaré

Gabriel da Mota
fonte

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. (Foto: Carmem Helena)

A Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré foi coroada e retornou ao Glória do altar-mor da Basílica Santuário na noite deste domingo (31). A cerimônia tradicional encerra o mês mariano e marca a despedida temporária da relíquia, que permanecerá guardada no topo do presbitério até a véspera da grande romaria de outubro.

A subida foi conduzida pelas mãos do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e de membros da Diretoria da Festa e da Guarda de Nazaré.

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