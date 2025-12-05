Capa Jornal Amazônia
Liga do Bem realiza 13º natal solidário e continua arrecadando doações; veja como ajudar

Há 13 anos, responsáveis pelo projeto passam a manhã do dia 25 de dezembro na estrada, fazendo a alegria de famílias em vulnerabilidade social com doações de brinquedos e alimentos

O Liberal
fonte

Liga do Bem promove doações ao longo da BR-316 no dia 25 de dezembro (Divulgação / Liga do Bem)

O projeto social Liga do Bem, que há 13 anos realiza ações de arrecadação e doação para famílias em situação de vulnerabilidade social, já iniciou a preparação para o Natal de 2025. O objetivo é arrecadar mais de 1.000 brinquedos e cestas básicas para serem entregues no dia 25 de dezembro, levando solidariedade e esperança a quem mais precisa ao longo da BR-316, até a entrada da PA-391.

Embora o projeto promova ações e doações durante o ano inteiro, o Natal é o período mais especial para todos que contribuem. Antes do dia 25, também são realizadas celebrações em comunidades ribeirinhas da Região Metropolitana, como conta o fundador e coordenador do projeto, Marcelo Casanova.

“Após um ano inteiro de projetos, com doações de sangue, arrecadação de livros, travesseiros, entre outras iniciativas, encerramos o ano com as ações de Natal. Além da entrega de brinquedos na BR, no dia 7 de dezembro realizamos o Natal dos ribeirinhos, com comunidades próximas a Belém e Barcarena”, contou.

“No dia do Natal, pela manhã, realizamos a entrega na BR e, à tarde, visitamos a Central Única das Favelas de Santa Bárbara, onde também entregamos cestas básicas e alguns brinquedos”, completou.

Anualmente, o objetivo do projeto é arrecadar 1.000 brinquedos, mas este ano, a meta foi atingida antes do Natal. Agora, a expectativa é que as doações continuem crescendo, permitindo que mais famílias em situação de vulnerabilidade sejam beneficiadas. Para facilitar a contribuição da comunidade, as doações podem ser feitas em diversos pontos de coleta espalhados pela cidade.

“Os brinquedos devem ser novos. Temos pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Ao longo dos anos, sempre superamos nossa meta, e esperamos que este ano isso se repita”, disse.

O coordenador também relembrou como o projeto começou com o sonho de sua família, marcada pelo espírito de caridade durante o período natalino. “Meu pai costumava se vestir de Papai Noel quando eu e meus irmãos éramos pequenos e fazia doações de brinquedos durante o Natal. Todo mundo adorava, incluindo minha irmã, que sempre teve o desejo de ter um projeto social, mas infelizmente faleceu. Logo depois disso, decidi realizar o sonho dela e começamos o projeto Liga do Bem”, explicou.

Veja como ajudar

Doações via pix: ligadobem.pa@gmail.com

Mais informações: (91) 98205-4642

Pontos de arrecadação de brinquedos e cestas básicas:

  • Academia Fit4You, unidades Duque (Av. Duque de Caxia, 460)  e Conselheiro (Av. Conselheiro Furtado 2506)
  • Academia e Arena Fitbol (Rua Lauro Malcher, 265)
  • Estação das docas 
  • Parque do Utinga
  • Mangal das Garças
  • Academia Evolution (Av. Alcindo Cacela, 609)
  • Clínica Gastrocardio (Av. Castelo Branco, 1601)

 

