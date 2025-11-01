lib talks se consolida como produto perene e multiplataforma do grupo liberal

O Lib Talks, projeto idealizado pelo Grupo Liberal, está se consolidando como um produto perene e multiplataforma, com a proposta de promover debates estratégicos e relevantes sobre temas ligados ao Pará, a Belém e à Amazônia. Duas novas edições já estão agendadas para os dias 5 e 26 de novembro, a partir das 17h, no Espaço Romulo Maiorana, nova estrutura do Grupo Liberal voltada ao fomento à informação na Amazônia. Nos eventos, o público terá a oportunidade de acompanhar conversas sobre bioeconomia e empreendedorismo na região Norte.

Produtor cultural e diretor de Entretenimento, Promoções e Rádio Web do Grupo Liberal, Ney Messias conta que o Lib Talks nasce com o propósito de discutir temas relevantes e aproximar especialistas, empreendedores e lideranças locais. As edições vão ocorrer no Espaço Romulo Maiorana, nova estrutura do Grupo Liberal voltada ao fomento à informação na Amazônia. O local está situado na avenida Romulo Maiorana, 2.473, no bairro do Marco, em Belém. O Grupo Liberal é o realizador do evento, que conta com patrocínio do Banco da Amazônia, da Equatorial Energia e Sebrae.

O programa será produzido e transmitido a partir do Espaço Romulo Maiorana e poderá ser acompanhado pelo canal de O Liberal no YouTube, além de circular nas principais plataformas digitais – Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), Kwai e TikTok. “É um produto multiplataforma. Ao mesmo tempo em que ele é transmitido para o YouTube, ele transitará em todos os nossos perfis digitais”, destacou Ney.

Os dois primeiros episódios serão mediados por Ney Messias, que contará com o apoio das jornalistas Layse Santos e da diretora do portal oliberal.com e redes sociais do Grupo Liberal, Mary Tupiassu.

Expansão para a Amazônia Legal

O projeto prevê, a partir de 2026, a ampliação para outras capitais da Amazônia Legal, quando o programa passará a se chamar Lib Talks Amazônia. A ideia é que as edições sejam gravadas nas seis capitais da Amazônia Legal - além de Belém -, com entrevistas sobre os principais cases de empreendedorismo amazônico. “Já fizemos um trabalho de curadoria e descobrimos três dos principais cases de empreendedorismo em cada uma dessas capitais. Esses empreendedores serão entrevistados nas próprias cidades pela Mary Tupiassu, que será a mediadora dessas edições”, adianta Ney Messias.

O objetivo é oferecer uma contextualização ampla do empreendedorismo na Amazônia, destacando experiências e soluções que possam inspirar novos negócios e políticas de desenvolvimento sustentável. Além das pautas regionais, o Lib Talks também abrirá espaço para temas de interesse nacional. Já há articulação com o Ministério das Cidades, por exemplo, para abordar iniciativas inéditas, como o projeto do Minha Casa, Minha Vida na Ilha do Combu, em Belém. “Vamos fazer um recorte urbano do Lib Talks para falar sobre ações inéditas do Ministério das Cidades”, contou Ney Messias.

A proposta é que o formato se expanda futuramente para Brasília e São Paulo, com variações temáticas que abordem diferentes recortes - locais, regionais ou nacionais. “Às vezes, teremos edições voltadas apenas a Belém; outras, ao Pará ou à Amazônia. Mas também poderemos ter recortes de interesse nacional. Aí o céu é o limite”, disse.

“Onde a audiência estiver, os conteúdos do Grupo Liberal estarão lá”

Ney Messias destacou que o Lib Talks reflete o momento de transformação do Grupo Liberal, que vem tratando todos os seus projetos como conteúdos multiplataforma. “Cada vez mais, estamos tratando os conteúdos do Grupo Liberal como digitais e multiplataforma. A audiência está fragmentada, presente em vários canais. Então, precisamos estar em todos eles: no impresso, no rádio, na TV e, principalmente, no digital. Onde a audiência estiver, os conteúdos do Grupo Liberal estarão lá”, afirmou. Com o Lib Talks, o Grupo Liberal reforça sua vocação para promover o diálogo, fomentar ideias inovadoras e contribuir para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil por meio da informação e do debate qualificado.

Empreendedorismo na Amazônia

O primeiro Liberal Talks, no dia 5 de novembro, terá como tema “Empreendedorismo na Amazônia”. O painel vai explorar novos modelos de negócios que valorizam os recursos e saberes amazônicos, sem comprometer o equilíbrio ecológico. A proposta é discutir como a inovação pode surgir da floresta, gerando desenvolvimento social, renda local e fortalecimento cultural. O encontro também apresentará exemplos de empreendedores que aliam sustentabilidade, tecnologia e cultura em suas iniciativas, apontando caminhos para uma economia que nasce e se desenvolve a partir da Amazônia.

Um dos palestrantes é o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros, que é administrador e pós-graduado em Comércio Exterior e Marketing. “É um debate fundamental em um período muito importante para Belém, para a Amazônia e para o mundo. Não poderia ser em melhor momento”, disse. Segundo ele, falar de empreendedorismo sustentável na Amazônia é falar de conservação ambiental, de geração de renda digna e de valorização da sociobiodiversidade.

“Não podemos mais nos permitir habitar na maior riqueza ambiental deste planeta, convivendo, ao mesmo tempo, com baixíssimos índices de desenvolvimento econômico e social. Simplesmente não combina”, afirmou. “Quem melhor do que a nossa gente, a gente da Amazônia, para fazer com que toda a riqueza possa ser oferecida ao mundo em forma de produtos e serviços sustentáveis? Nunca foi tão urgente e, agora propício, formarmos uma nova geração de empreendedores e empresas sustentáveis que saibam aproveitar a Amazônia, gerando desenvolvimento econômico de forma digna, justa e sustentável”, destacou.

Para a jornalista convidada do evento Layse Santos, diretora da agência Eko Estratégias em Comunicação e especialista em reputação e gestão de crise de imagem, é crucial discutir o empreendedorismo na Amazônia, especialmente às vésperas da COP 30, uma vez que a região está vivendo um momento histórico em que o mundo volta seus olhos para ela. “É importante mostrar que a Amazônia também é um território de inovação, de negócios sustentáveis e de pessoas que estão fazendo a diferença no seu próprio chão”, diz.

“No Liberal Talks, vou compartilhar um pouco da minha trajetória como mulher empreendedora da comunicação na Amazônia, que há mais de 20 anos constrói pontes entre empresas, comunidades e o meio ambiente. Todos os desafios que enfrentei e as inovações que desenvolvemos na área a partir do conhecimento profundo do nosso território. Quero contribuir com essa visão de que empreender na Amazônia é, antes de tudo, acreditar nas nossas potências locais — e comunicar isso com propósito, com verdade e com orgulho de ser amazônida”, acrescenta.

Bioeconomia na Amazônia

Já o segundo Talks, marcado para o dia 26 de novembro, será dedicado ao tema “Bioeconomia na Amazônia”. O objetivo é debater o potencial da biodiversidade como base para uma economia de baixo impacto e alto valor agregado, destacando políticas públicas, cadeias produtivas sustentáveis e o protagonismo das comunidades tradicionais. O painel também propõe uma reflexão sobre como a bioeconomia pode se consolidar como vetor de soberania ambiental e inclusão socioeconômica, promovendo uma visão de desenvolvimento integrada e sustentável para a região.

Mediação

Os encontros terão mediação de Ney Messias Júnior, jornalista, radialista, produtor cultural e diretor de Entretenimento, Promoções e Rádio Web do Grupo Liberal. Ney é produtor executivo dos projetos Terruá Pará e Festival Boulevarte, vencedores do Prêmio de Projeto Especial de Música Brasileira da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2014. Foi âncora e editor-chefe do telejornal “Bom Dia Pará”, da TV Liberal, durante 12 anos, e tem uma trajetória reconhecida tanto na comunicação quanto na gestão pública — tendo presidido a Fundação de Telecomunicações do Pará e ocupado a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado.

Formado também em Educação Física pela Uepa, Ney se reinventou ao longo da carreira e hoje atua como especialista em Gerontologia, instrutor de Mindfulness e Yoga e ativista do envelhecimento ativo, desenvolvendo atividades sob a marca “Seu Neyzinho”.

Quem são os palestrantes?

Talks 1 – Empreendedorismo na Amazônia | 5 de novembro, 17h

Layse Santos – Jornalista convidada

Jornalista paraense com mais de duas décadas de atuação na imprensa amazônica. Foi repórter, editora e apresentadora na TV Liberal (afiliada Globo). É sócia fundadora da agência Eko Estratégias em Comunicação e consultora da Gaia – Territórios de Fala Amazônica. Especialista em reputação e comunicação estratégica

Fernanda Stefani

Economista pela FEA-USP e mestra em Relações Comerciais pela Universidade de Ciências Econômicas de Viena, tem especialização em inteligência comercial de cadeias produtivas amazônicas. Com ampla experiência em processamento de frutas tropicais, marketing internacional e comércio sustentável. É cofundadora da 100% Amazonia — empresa que atua em mais de 65 países com um portfólio inovador de mais de 50 produtos da biodiversidade amazônica, promovendo a sustentabilidade ambiental e social das comunidades locais. Foi reconhecida pela revista Exame como uma das 100 brasileiras que fazem a diferença em questões climáticas. Em 2021, recebeu o Prêmio Empreendedora do Ano da EY, na categoria Impacto Socioambiental, e recentemente esteve entre os finalistas do Prêmio Empreendedor Social, do jornal Folha de S.Paulo, na categoria Inovadores Sociais. Atualmente, integra os conselhos da Aliança pela Restauração da Amazônia e do Sistema.

Raphael Medeiros

Administrador, pós-graduado em Comércio Exterior e Marketing. Diretor Executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia

Talks 2 – Bioeconomia na Amazônia | 26 de novembro, 17h

Mary Tupiassu – Jornalista, multiartista, ecofeminista e diretora de portal oliberal.com e redes sociais do Grupo Liberal

Profa. Dra. Kátia Garcez – Incubadora de produtos e serviços da Bioeconomia Amazônica

Prof. Raul Carvalho Jr – Coordenador do Laboratório de Tecnologia Supercrítica (Labtecs) do Espaço Inovação do PCT-Guamá

Qual o público do Talks?

Especialistas, acadêmicos, empresários, representantes do poder público e de instituições ligadas ao setor.

Como participar? Precisa pagar?

O encontro é gratuito. Todos os participantes precisam ser convidados pelo Grupo Liberal.

O Talks será transmitido ao vivo pela internet?

Sim. O encontro terá transmissão, ao vivo, pelo YouTube de O Liberal. Os encontros terão cobertura jornalística completa pelos veículos do Grupo Liberal, de acordo com a linha editorial de cada um, além de transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube, ampliando o alcance e a participação do público digital.